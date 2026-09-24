MacWhisper 15.2 porta la trascrizione live delle riunioni

L’aggiornamento di MacWhisper alla versione 15.2 porta finalmente sul Mac la trascrizione in tempo reale delle riunioni, una funzione che stazionava da mesi in cima alla roadmap pubblica dell’app e che ora è disponibile per tutti. Insieme arrivano un riconoscimento dei parlanti decisamente più preciso, un nuovo modello di trascrizione e un’integrazione molto più stretta con Apple Intelligence. Per chi lavora con audio e interviste tutti i giorni, è uno di quegli update che cambiano davvero la routine.

Un ripasso veloce, per chi non conoscesse l’app. MacWhisper è stato uno dei primi strumenti di trascrizione basati su intelligenza artificiale pensati specificamente per macOS. Lo sviluppatore indipendente Jordi Bruin lo ha lanciato nel 2023 e da allora non si è più fermato, aggiungendo supporto a nuovi modelli, servizi e flussi di lavoro con una costanza quasi ossessiva. Nel tempo sono arrivate la registrazione automatica delle riunioni, il riconoscimento dei parlanti, le cartelle monitorate, la dettatura a livello di sistema, i modelli AI sia locali sia in cloud e le integrazioni con Notion, Zapier, Obsidian e n8n.

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MacWhisper 15.2: riconoscimento dei parlanti e trascrizioni live

La novità più interessante sul fronte tecnico riguarda il riconoscimento dei parlanti, che ora si appoggia al modello Nemotron 3 Diarization di NVIDIA, annunciato appena poche ore prima dell’aggiornamento. Il sistema gestisce fino a 8 voci diverse e, cosa non banale, funziona anche dal vivo, durante una riunione in corso, all’interno della nuova vista dedicata.

Ed è proprio qui che entra in gioco l’altra grande aggiunta: le trascrizioni in tempo reale delle riunioni. Mentre la conversazione procede, il testo compare a schermo e resta consultabile, copiabile, trasferibile altrove. La finestra può essere tenuta sopra le altre app per seguire il filo senza perdere il contesto, e al termine dell’incontro sia la registrazione sia il testo vengono salvati automaticamente. Chi ha provato a prendere appunti durante una call a più voci sa quanto tempo possa far risparmiare una cosa del genere.

Nuovo modello, Siri e Spotlight

Sul versante dei motori di trascrizione, MacWhisper 15.2 aggiunge QWEN3-ASR di Alibaba, con supporto a 22 lingue. Una scelta che amplia parecchio il ventaglio linguistico dell’app, già piuttosto generoso di suo.

Poi c’è il capitolo integrazione di sistema, forse il più sottovalutato. Su macOS 27 l’app si lega più a fondo ad Apple Intelligence, a Siri, a Spotlight e a Comandi rapidi. Tradotto: le trascrizioni diventano ricercabili a livello di sistema, si possono aprire tramite Siri, il loro testo può essere richiamato dentro i Comandi rapidi, e si può fare riferimento alla trascrizione attualmente visibile a schermo all’interno di una richiesta rivolta a Siri o ad Apple Intelligence. Funziona anche per gli utenti nell’Unione Europea, dettaglio tutt’altro che scontato viste le tempistiche con cui certe funzioni arrivano da queste parti.

Chiude il pacchetto una novità organizzativa che molti aspettavano: l’arrivo di cartelle e sottocartelle per archiviare trascrizioni e riunioni. Le trascrizioni già esistenti si possono trascinare dentro direttamente dalla barra laterale, senza passaggi intermedi. Per chi accumula decine di file audio al mese, tra episodi di podcast, interviste e call di lavoro, è la differenza tra un archivio consultabile e un mucchio disordinato di registrazioni.

L’impressione generale è che MacWhisper stia continuando a muoversi con la rapidità tipica dei progetti indipendenti, adottando modelli nuovi nel giro di ore dal loro annuncio e piegandoli a un uso pratico immediato. Il modello Nemotron 3 di NVIDIA ne è l’esempio più lampante, integrato quando l’inchiostro del comunicato era ancora fresco.

Fonte: TecnoAndroid