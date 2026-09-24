HUAWEI MatePad Air Z ufficiale in Cina con display PaperMatte da 12″

Dalla Cina arriva l’annuncio di HUAWEI MatePad Air Z, un tablet costruito attorno a un’idea piuttosto precisa: servire chi studia e chi ha bisogno di uno schermo grande per lavorare, senza dover per forza salire di fascia. Il produttore cinese lo ha presentato sul mercato interno, dove i pre ordini sono già partiti, e lo propone con un design che riprende da vicino quello visto su HUAWEI MatePad Air, affiancato da cinque colorazioni che provano a differenziarlo dalla solita offerta grigio antracite.

La scheda tecnica completa, va detto, non è ancora sul tavolo. HUAWEI ha diffuso informazioni parziali, lasciando fuori diversi dettagli che di solito interessano chi vuole capire davvero con cosa ha a che fare. Quello che si sa, però, basta per farsi un’idea del posizionamento.

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Display PaperMatte da 12 pollici e configurazioni di memoria

Credits: TecnoAndroid

Il cuore dell’esperienza è il display da 12 pollici con tecnologia Ultra HD Eye Care PaperMatte, una soluzione che punta su immagini nitide e soprattutto sull’assenza di riflessi, indipendentemente dalle condizioni di luce. È il tipo di pannello che ha senso quando si passano ore davanti a un testo o a degli appunti, perché riduce l’affaticamento visivo e rende la lettura più simile a quella su carta. Non è un dettaglio da poco per un prodotto che si rivolge esplicitamente agli studenti.

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Sul fronte delle memorie, HUAWEI MatePad Air Z viene proposto con 8 GB oppure 12 GB di RAM, abbinati a 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. Configurazioni equilibrate, adatte a chi alterna appunti, videolezioni, browser con troppe schede aperte e magari qualche app di editing leggero.

Lato software si va su HarmonyOS AI, la piattaforma di casa HUAWEI che integra funzioni di intelligenza artificiale pensate per l’apprendimento e la ricerca. L’obiettivo dichiarato è rendere il tablet uno strumento utile nello studio quotidiano, non soltanto un lettore di PDF con la tastiera attaccata.

Colori, versioni e prezzi in Cina

Le cinque colorazioni disponibili sono Coral Orange, Island Blue, Nebula Pink, Space Gray e Silver. Una scelta cromatica ampia, che segue la logica di un prodotto rivolto a un pubblico giovane. Il tablet arriva poi in due varianti, Standard ed Enjoy Edition, accompagnate da due accessori dedicati: una Smart Leather Case e una Magnetic Keyboard, quest’ultima praticamente obbligatoria per chi vuole usarlo come sostituto parziale del portatile.

I prezzi, per ora, riguardano solo il mercato cinese. La versione standard parte da 3.699 yuan e arriva a 4.999 yuan, che corrispondono grossomodo a 480 euro e 650 euro. La Enjoy Edition si colloca più in basso, con un listino compreso tra 2.999 yuan e 4.499 yuan, ovvero circa 390 euro e 590 euro. Una forbice ampia, che dipende ovviamente dalla combinazione di RAM e archiviazione scelta.

Sulla possibilità di vederlo arrivare in Europa non ci sono ancora conferme. HUAWEI non ha comunicato piani di distribuzione fuori dalla Cina per MatePad Air Z, e servirà attendere una presa di posizione ufficiale del produttore per capire se il modello seguirà la strada già percorsa da altri tablet della gamma. Nel frattempo i pre ordini cinesi sono aperti e le prime consegne riguarderanno esclusivamente il mercato interno.

Fonte: TecnoAndroid