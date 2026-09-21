Ram guida le vendite Stellantis 2025 con 437.500 pick up

Il modello più venduto di Stellantis nel 2025 non porta il logo Peugeot e nemmeno quello Fiat, ma quello di Ram, il marchio dei pick up che continua a macinare numeri impressionanti in Nord America. La famiglia composta da 1500, 2500 e 3500 ha chiuso l’anno con oltre 435.000 unità, per la precisione 437.500, in calo del 4% rispetto al 2024. Un calo che non scalfisce il primato, perché il distacco sul secondo classificato resta enorme e racconta bene quanto il gruppo dipenda ancora dal mercato americano.

Dietro al colosso a stelle e strisce si apre il capitolo europeo, quello in cui i marchi francesi fanno la parte del leone. Peugeot 208 si conferma la seconda auto più venduta dell’intero gruppo con 252.000 esemplari, pur pagando un arretramento dell’8% dovuto all’arrivo della nuova Renault Clio sul mercato. Subito dietro, e questa è una delle sorprese vere della classifica, Peugeot 2008 con 238.000 unità e una crescita del 12% nonostante un’età non più tenera.

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Jeep tiene botta, Citroen e Opel confermano i pilastri europei

Il quarto posto va a Jeep Grand Cherokee, che con 226.000 unità perde una posizione e segna un 8% in meno. Contando entrambe le configurazioni, quella a due file e quella a tre file di sedili, il grande SUV americano resta comunque il riferimento della gamma alta del marchio. Poco sotto si piazza Citroen C3, quinta con 219.000 unità e una flessione del 4%: la generazione attuale sta incontrando difficoltà in Brasile e in India, ma in Europa continua a essere una delle utilitarie del segmento B più richieste del continente.

Jeep Compass occupa la sesta posizione con 212.000 unità, in calo del 2%, e riesce a superare la sorella più iconica grazie alla presenza solida in Brasile e in Europa, proprio mentre la vecchia generazione lasciava spazio alla nuova nelle concessionarie del Vecchio Continente. Settima piazza per Jeep Wrangler, che con circa 198.000 unità cresce del 6% e dimostra di resistere bene all’assalto di rivali come Ford Bronco e Toyota Land Cruiser 250.

Ottavo posto per Opel e Vauxhall Corsa, 195.200 unità e un progresso del 6% che, considerata l’anzianità del progetto, vale più di quanto dica il numero secco. La Corsa resta uno dei modelli su cui il gruppo costruisce i propri volumi europei, un pilastro difficile da sostituire.

Fiat e Peugeot 3008 chiudono la top 10

La nona posizione tocca alla coppia Fiat Argo e Cronos, hatchback brasiliana e berlina argentina del segmento B, che insieme totalizzano 165.800 unità con un leggero passo indietro dell’1%. Sono le Fiat più vendute dell’anno e l’unico modello del marchio torinese a entrare nella top 10 del gruppo, un dato che dice molto su quanto il baricentro commerciale si sia spostato verso l’America Latina.

Chiude la graduatoria Peugeot 3008, con circa 157.500 unità e la migliore variazione percentuale di tutta la lista, un più 18%. La terza generazione del SUV compatto ha funzionato in Europa, che resta il suo mercato principale, e rappresenta l’esempio più chiaro di come il gruppo sappia costruire un prodotto curato nel design e nei materiali. Quanto potrà reggere il confronto con i nuovi rivali cinesi in arrivo è un altro discorso.

I numeri della classifica arrivano dall’incrocio tra dati ufficiali degli uffici nazionali di statistica di numerosi Paesi, informazioni raccolte presso concessionari e importatori, ricerche e stime. Nel complesso, sei modelli su dieci hanno chiuso il 2025 in territorio negativo, con i tre marchi francesi e Jeep a dividersi la gran parte dei volumi e Ram a firmare da solo una fetta decisiva del totale.

Fonte: TecnoAndroid