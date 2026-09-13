Quick Share con AirDrop arriva anche sui Pixel più vecchi

Il supporto di Quick Share compatibile con AirDrop sta arrivando anche sui Pixel meno recenti, stando alle numerose segnalazioni comparse negli ultimi giorni da parte di chi possiede modelli usciti prima del Pixel 8a. Una novità che chiude, almeno in parte, uno dei paradossi più curiosi degli ultimi mesi: la funzione era nata in casa Google, eppure diversi smartphone della gamma Pixel erano rimasti fuori dalla lista dei compatibili. Ora la situazione sembra cambiare, con un rollout silenzioso che tocca Pixel Tablet, Pixel 7 Pro e Pixel 8.

Vale la pena ricordare da dove è partito tutto. A novembre 2025 Google annunciò a sorpresa, cogliendo impreparata anche Apple, la possibilità di scambiare file tra Android e i dispositivi della Mela attraverso Quick Share. Un ponte tra due ecosistemi che per anni si erano ignorati, con iPhone, iPad e computer Mac finalmente raggiungibili da uno smartphone Android senza passaggi macchinosi.

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Dai Pixel 10 a una lista che si allunga di mese in mese

All’inizio la funzione era esclusiva dei Pixel 10, poi tra la fine dell’inverno e la primavera è arrivata sui Pixel 9, sui Galaxy S26 e su alcuni top di gamma di vivo e OPPO. Durante il The Android Show | I/O Edition dello scorso maggio, l’azienda di Mountain View ha aperto ulteriormente le porte, portando AirDrop su una quantità notevole di flagship Android.

Oggi l’elenco dei compatibili è piuttosto corposo. Lato Google ci sono Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold, insieme a Pixel 10a, all’intera serie Pixel 10, a Pixel 9a, a tutta la famiglia Pixel 9 e a Pixel 8a. Fuori dal recinto di casa figurano HONOR Magic V6, OnePlus 15, diversi modelli OPPO come Find N6, Find X9s, Find X9 Ultra, Find X9 e Find X9 Pro, oltre a vivo X300 Ultra e Xiaomi 17T Pro.

Samsung è forse il partner più generoso: Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy S26 nelle tre varianti, Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, Galaxy S25 Edge, la serie Galaxy S25 al completo, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6 anche in versione Special Edition e infine i tre Galaxy S24. In arrivo a breve, invece, Motorola razr fold 2026, OPPO Find X8, Find X8 Pro e Find X8 Ultra, HONOR Magic8 Pro e i vivo X300 e X300 Pro.

I Pixel più datati e il rollout in corso

Il punto strano, appunto, riguardava proprio i Pixel più vecchi. Tutti quelli ancora supportati ma lanciati prima di Pixel 8a, quindi tra la fine del 2021 e la fine del 2023, erano stati esclusi dal supporto pieno. Per loro Google aveva preparato una soluzione di ripiego, un trasferimento file tra Android e iOS basato su codice QR, funzionale ma decisamente meno immediato.

Adesso le segnalazioni raccontano un’altra storia. Diversi utenti stanno ricevendo la versione di Quick Share con supporto ad AirDrop su Pixel Tablet, Pixel 7 Pro e Pixel 8, segno che il rollout è probabilmente già partito su scala più ampia. L’ufficialità potrebbe arrivare con il Pixel Drop di settembre 2026. Di conseguenza dovrebbero rientrare anche Pixel 7, Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel 8 Pro, mentre restano in bilico Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i due modelli che stanno per uscire dal ciclo di supporto con Android 17 QPR1 come ultimo aggiornamento.

Come verificare di avere tutto aggiornato

Per sfruttare la funzione servono due componenti aggiornati. Il primo è Google Play Services, che va controllato dalla sua pagina sul Google Play Store con un tocco su Aggiorna se disponibile. Il secondo è l’app di sistema Quick Share Extension, anch’essa da portare all’ultima versione tramite lo store, condizione necessaria perché lo scambio di file in invio e in ricezione con AirDrop funzioni davvero sui dispositivi presenti in elenco.