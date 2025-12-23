Quanto incide davvero lasciare il caricabatterie attaccato tutta la notte? Meno di quanto pensiate

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Il tema ritorna ciclicamente: stacchiamo o non stacchiamo il caricabatterie dalla presa quando non serve? Tra convinzioni tramandate negli anni, paura degli sprechi e dubbi sull’usura della batteria, il caricabatterie è diventato quasi un oggetto “sensibile”, attorno al quale girano miti più che numeri. Per capire se l’impatto sulla bolletta è reale oppure trascurabile, conviene mettere insieme qualche dato concreto.

Quanto consuma davvero un caricabatterie in standby

Partiamo da un punto chiave: i caricabatterie moderni sono molto efficienti. Quando portano lo smartphone al 100%, smettono di erogare potenza, ma continuano a prelevare una piccolissima quantità di energia semplicemente perché sono collegati alla presa. Parliamo di valori nell’ordine di 0,1–0,5 watt. Prendiamo il caso “peggiore”, cioè 0,5 watt: lasciandolo collegato per 10 ore, il consumo è di 5 Wh, ovvero 0,005 kWh.

Se moltiplichiamo questo valore per 365 giorni, otteniamo circa 1,825 kWh all’anno. Con un costo medio dell’energia attorno a 0,20 €/kWh, l’impatto economico si traduce in circa 0,36 euro all’anno. Meno di una bottiglietta d’acqua al bar. Questo valore non cambia nemmeno se lasciate il caricatore attaccato tutte le notti: il costo resta praticamente simbolico.

Il vero tema non è il caricabatterie, ma la somma dei piccoli standby

Preso singolarmente, un caricatore non sposta nulla sulla bolletta. Il discorso cambia se consideriamo tutti quei dispositivi che, messi insieme, creano un consumo “fantasma” continuo: TV in standby, monitor che non spegniamo mai, PC collegati alla presa anche quando sono spenti, stampanti che restano in attesa, forni digitali sempre alimentati. Il quadro cambia quando questi consumi si sommano: pochi watt moltiplicati per tanti dispositivi e per molte ore al giorno diventano decine di kWh all’anno, quindi qualche euro effettivamente evitabile.

Per ridurre gli sprechi, bastano piccoli accorgimenti. Le ciabatte con interruttore risolvono quasi tutto: consentono di isolare più dispositivi con un solo gesto. Le prese smart permettono addirittura di programmare lo spegnimento automatico durante la notte. E, quando possibile, scegliere caricabatterie certificati ed efficienti aiuta ulteriormente.

E per la batteria dello smartphone?

Qui un altro mito va sfatato: caricare il telefono di notte non è un problema come lo era dieci anni fa. I sistemi moderni gestiscono la carica in modo intelligente, rallentano l’ultimo tratto fino al 100% e interrompono l’erogazione della corrente. Le preoccupazioni principali riguardano più il calore che la ricarica notturna in sé, ma con caricatori certificati e batterie moderne, il rischio è minimo.

Lasciare il caricatore attaccato non è un dramma: costa pochi centesimi l’anno e non rappresenta alcun pericolo per sé. Ma fare attenzione al consumo complessivo dei dispositivi in standby può davvero cambiare qualcosa sulla bolletta. L’efficienza domestica, alla fine, non si gioca sul singolo caricatore, ma sull’insieme delle nostre abitudini quotidiane.