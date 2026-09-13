Prime Video, le novità di settembre 2026: film e serie in arrivo

Le novità di Amazon Prime Video per settembre 2026 arrivano con un catalogo piuttosto denso, tra thriller ad alta tensione, commedie romantiche tratte da best seller e un ritorno pesante nel mondo delle serie originali. Il servizio incluso nell’abbonamento Prime distribuisce le uscite lungo tutto il mese, praticamente una alla settimana, con qualche accelerazione nella seconda metà. Di seguito i titoli che meritano davvero attenzione, partendo dai film.

Ad aprire le danze c’è The Runner, thriller psicologico con Gal Gadot nei panni di Maia Marten, avvocatessa di successo ai vertici del mondo legale londinese. Durante la solita corsa mattutina una telefonata le ribalta l’esistenza: il figlio è stato rapito. Le istruzioni sono brutali nella loro semplicità, continuare a muoversi, obbedire a ogni ordine e non dire niente a nessuno. Se si ferma, il bambino muore. Londra diventa un labirinto e ogni scelta ha un prezzo. Disponibile dal 2 settembre 2026.

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I film in arrivo su Prime Video

Il 9 settembre tocca a Marfil, tratto dalla dilogia di successo firmata da Mercedes Ron. La protagonista è la figlia di un magnate spagnolo, rapita a New York e poi rilasciata in circostanze misteriose. Il padre le affida come guardia del corpo l’enigmatico Sebastian Moore, e da lì parte un gioco di attrazione e diffidenza che si sposta in Spagna, dove le minacce si fanno concrete.

Due giorni dopo, l’11 settembre, arriva Non senza speranza, thriller di sopravvivenza diretto da Joe Carnahan con Zachary Levi, Josh Duhamel e Quentin Plair. Quattro amici pescano a 70 miglia dalla costa della Florida quando una tempesta violentissima li scaraventa in acqua. La guardia costiera tenta il salvataggio aereo, fallisce, poi ci prova via mare mentre il gruppo affronta onde enormi, disidratazione, ipotermia e squali. La storia è vera e risale al naufragio del febbraio 2009 nel Golfo del Messico, che coinvolse i giocatori NFL Marquis Cooper e Corey Smith insieme a Will Bleakley e Nick Schuyler.

Il 21 settembre si cambia registro con Signal One, fantascienza diretta da Jonathan Sobol con Isabelle Fuhrman, Dennis Quaid e Josh Hutcherson. Una scienziata informatica viene assunta da un miliardario della tecnologia per lavorare in una struttura isolata su una macchina chiamata “Littlemouth”, capace di comunicare con un’intelligenza extraterrestre. Il contatto avviene sul serio, e da lì la faccenda sfugge di mano.

Tono completamente diverso il 23 settembre con The Love Hypothesis, adattamento del romanzo di Ali Hazelwood. Olive, interpretata da Lili Reinhart, è una dottoranda che bacia d’impulso il temutissimo professor Adam Carlsen (Tom Bateman) per convincere l’amica Ahn di aver voltato pagina. Nasce una finta relazione con tanto di regole e accordi, finché i confini tra finzione e realtà smettono di essere così netti. Chiude il mese, il 26 settembre, The Rush, action di Scott Waugh con Alan Ritchson e Owen Wilson, tra inseguimenti, sparatorie e una consegna disperata per salvare la vita di una bambina, con un cartello alle calcagna.

Serie TV e produzioni originali di settembre

Sul fronte seriale il 4 settembre riparte The Grand Tour, che dopo l’addio di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May affida il volante a Francis Bourgeois, appassionato di treni e segreto amante delle auto, affiancato da James Engelsman e Thomas Holland, i creatori del fenomeno YouTube “Throttle House”. Si va dal deserto angolano attraversato con auto da pista alla cultura automobilistica malese, fino alla California per provare sportive di ultima generazione.

Il 12 settembre arriva A Love Other Than Yours, serie sudcoreana su una coppia insieme da dieci anni, con la passione ormai diventata fiducia tranquilla e una domanda scomoda sul tavolo. Ma il pezzo forte del mese è Neagley, dal 16 settembre, spin off ambientato nell’universo di Reacher con Maria Sten nei panni di Frances Neagley, investigatrice privata a Chicago ed ex compagna d’armi di Jack Reacher nella 110ª Unità Investigativa Speciale. La morte sospetta di un vecchio amico la spinge su un sentiero pericoloso. Nel cast Greyston Holt, Adeline Rudolph, Jasper Jones, Matthew Del Negro e Damon Herriman, con Alan Ritchson guest star. Otto episodi, tutti disponibili insieme. Chiude il calendario la seconda stagione di Roast in Peace, comedy show che torna con la sua consueta dose di battute senza filtri.