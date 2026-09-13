WhatsApp Liquid Glass arriva nelle chat su iPhone

Il nuovo look di WhatsApp Liquid Glass sta arrivando su un numero sempre maggiore di iPhone, e questa volta tocca la parte che conta davvero, ovvero la schermata delle chat. Dopo mesi in cui le trasparenze si erano viste soltanto sulla barra delle schede, nell’elenco delle conversazioni e su alcuni pulsanti sparsi qua e là, l’effetto vetro tipico del linguaggio di design di Apple è stato esteso anche all’area dei messaggi. La distribuzione avviene con la versione 26.35.72 per iOS, già scaricabile dall’App Store, e riguarda anche WhatsApp Business. Chi apre una conversazione dopo l’aggiornamento nota subito la differenza. La barra di composizione dei messaggi non è più incollata al fondo dello schermo ma sembra sospesa sopra la chat, con uno sfondo traslucido che lascia intravedere quello che scorre sotto. L’impressione, per chi usa anche l’app Messaggi di Apple, è di trovarsi davanti a qualcosa di molto familiare. Lo stesso trattamento è stato riservato al pulsante che riporta all’ultimo messaggio della conversazione, anche lui passato al vetro.

Trasparenze in alto, reazioni rinnovate e bolle più morbide

Nella parte superiore della chat la barra di navigazione è diventata trasparente. Su iOS 26 lo sfondo e i messaggi si intravedono attraverso una sfumatura calibrata, pensata per non compromettere la leggibilità di nomi, orari e icone. Il design è già predisposto anche per iOS 27, dove Apple ha introdotto uno strato uniforme che viene aggiunto in automatico dietro le barre di navigazione nel momento in cui il contenuto scorre al di sotto.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il cambiamento più evidente si vede però tenendo premuto un messaggio. Il pannello delle reazioni e il menu contestuale adottano lo stesso effetto vetro, e la conversazione resta visibile dietro senza la sfocatura che c’era prima. Entrambi gli elementi si adattano al tema chiaro e a quello scuro, quindi il risultato non stona in nessuna delle due configurazioni. Sono cambiati anche i dettagli più piccoli, quelli che spesso passano inosservati al primo colpo d’occhio ma che dopo un giorno di utilizzo diventano difficili da ignorare: le bolle dei messaggi hanno angoli più arrotondati, mentre foto, video e GIF vengono mostrati senza la cornice che li circondava. Meno linee, meno bordi, un’interfaccia che respira di più.

Anche l’app per iPad cambia impostazione

Il lavoro di WhatsApp non si limita agli iPhone. La versione per iPad è stata rivista nella struttura, con una barra laterale di navigazione che prende il posto delle schede in basso. L’impostazione ricorda molto da vicino quella dell’app per Mac, una scelta che ha senso su schermi grandi, dove le linguette inferiori risultavano poco naturali. La sidebar supporta Liquid Glass su iPadOS 26, ma viene distribuita anche sulle versioni precedenti del sistema operativo, dove semplicemente arriva priva degli effetti di trasparenza.

Il quadro complessivo racconta di un allineamento progressivo alle linee guida estetiche di Apple, portato avanti pezzo per pezzo invece che con un aggiornamento unico e travolgente. Prima gli elementi di navigazione, poi la lista delle chat, adesso il cuore dell’applicazione. Un approccio graduale che ha un vantaggio pratico, perché permette di correggere il tiro sui singoli componenti senza stravolgere l’abitudine di chi usa l’app decine di volte al giorno.

Chi non ha ancora visto comparire le novità sul proprio dispositivo può controllare l’App Store e verificare di avere installata la versione 26.35.72, la stessa che porta con sé l’intero pacchetto grafico. La distribuzione, come sempre accade in questi casi, procede a ondate, quindi non tutti gli account vedono i cambiamenti nello stesso momento anche a parità di versione installata. L’estensione a WhatsApp Business conferma che il nuovo design non è pensato come un esperimento riservato a una nicchia di utenti, ma come lo standard verso cui l’applicazione si sta muovendo su tutte le piattaforme di Apple.