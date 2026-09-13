ASUS VY279HGR a 99€: monitor 27 pollici 120 Hz in sconto

Scendere sotto i 100 euro per un monitor ASUS da 27 pollici con refresh a 120 Hz non capita tutti i giorni, e il ASUS VY279HGR lo fa con un prezzo che su Amazon si ferma a 99 euro invece dei 149 euro di listino. Uno sconto del 34%, cioè 50 euro in meno, su un pannello IPS Full HD che punta tutto sulla fluidità piuttosto che sulla corsa ai pixel. La combinazione è chiara già dalla scheda tecnica: frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tempo di risposta MPRT di 1 ms, due numeri che nella pratica quotidiana si sentono più di quanto si possa immaginare.

Cosa cambia davvero con i 120 Hz

La faccenda è meno esoterica di quanto sembri. Un pannello a 120 Hz mostra il doppio dei fotogrammi al secondo rispetto a un normale schermo da 60 Hz, e questo si traduce in movimenti della visuale più puliti negli sparatutto, nei giochi di guida, in qualsiasi titolo dove la telecamera si muove rapidamente. Chi arriva da un display tradizionale se ne accorge nei primi cinque minuti, non serve un occhio allenato. Il tempo di risposta MPRT di 1 ms lavora nella stessa direzione, contenendo la persistenza delle immagini nelle sequenze più veloci. E qui vale una precisazione: il beneficio non resta confinato al gaming. Lo scorrimento delle pagine web, il cursore che si muove sul desktop, le animazioni dell’interfaccia del sistema operativo diventano semplicemente più piacevoli da guardare. È uno di quei miglioramenti che non si notano quando ci sono, ma che pesano parecchio quando si torna indietro.

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Ventisette pollici, Full HD e la scelta di non strafare

La diagonale da 27 pollici offre una superficie di lavoro generosa senza invadere la scrivania come fanno i formati più grandi. Spazio per tenere aperte più finestre, per gestire una timeline, per lasciare i pannelli degli strumenti a vista mentre si lavora. La risoluzione Full HD a 1920 x 1080 è una decisione pragmatica: richiede molta meno potenza grafica rispetto a soluzioni superiori, il che significa che anche un PC non recentissimo può realmente spingere i frame necessari per sfruttare i 120 Hz. Comprare un monitor veloce e poi non avere l’hardware per alimentarlo è un classico errore da primo setup.

Sul fronte pannello, ASUS utilizza una soluzione piatta WLED con tecnologia IPS, quindi con la resa cromatica e gli angoli di visione tipici di questa categoria. C’è poi il pacchetto Eye Care Plus, che include tra le sue funzioni Color Augmentation, una modalità pensata per aiutare chi ha deficit della visione cromatica a distinguere meglio le tonalità. Un dettaglio che fa la differenza su una postazione condivisa tra gioco, studio e lavoro, dove le esigenze cambiano da persona a persona.

A chi conviene questo prezzo

Il profilo ideale è abbastanza definito. Chi sta mettendo insieme il primo setup gaming e deve distribuire il budget con attenzione, chi vuole affiancare uno schermo più reattivo a un notebook, chi cerca un display unico da usare per attività molto diverse tra loro. I 120 Hz danno il meglio nelle sessioni serali sui giochi dal ritmo sostenuto, mentre i 27 pollici reggono benissimo il carico di lavoro diurno.

Il taglio di 50 euro sul listino sposta il ASUS VY279HGR in una fascia dove le alternative con pannello IPS, refresh oltre i 60 Hz e risposta di 1 ms si contano sulle dita. Chi non ha bisogno di andare oltre il Full HD, e sono più persone di quante il marketing voglia far credere, trova qui una proposta equilibrata. I 99 euro attuali collocano il monitor ASUS sotto quella soglia psicologica dei 100 euro che spesso decide se un acquisto si fa o si rinvia, con un risparmio effettivo del 34% rispetto al prezzo pieno.