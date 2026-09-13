Enel Top Partner Fibra a 17,90 euro con Carta Giovani

Enel Top Partner Fibra è l’offerta di rete fissa che Enel Energia riserva ai possessori della Carta Giovani Nazionale, con un canone promozionale di 17,90 euro al mese per i primi 36 mesi. Una proposta pensata per chi ha tra 18 e 35 anni ed è già cliente Enel sia per la luce che per il gas, con costo di attivazione azzerato e nessun vincolo particolare all’ingresso oltre a quelli contrattuali standard.

La Carta Giovani Nazionale, per chi non la conoscesse, è l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Permette ai residenti in Italia nella fascia 18-35 anni di accedere a sconti e agevolazioni su beni, servizi ed esperienze, sia online che sul territorio. Enel Energia partecipa al programma da Luglio 2023 con promozioni dedicate su luce, gas e fibra. In passato la proposta sulla rete fissa era Con Noi Fibra, a 19,90 euro al mese per il primo anno.

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Come funziona la promozione e chi può attivarla

Secondo quanto riportato sull’app IO, Enel Top Partner Fibra è disponibile dal 5 Marzo 2026 e resterà attivabile fino al 31 Dicembre 2026, salvo cambiamenti. L’acquisto avviene esclusivamente online, tramite una pagina dedicata del sito Enel Energia raggiungibile dall’app IO cliccando su “Vai all’opportunità”. Da lì si verifica la copertura al proprio indirizzo e si procede con l’attivazione.

Il requisito è chiaro, servono entrambe le forniture attive o in fase di attivazione, energia elettrica e gas naturale, sul mercato libero a uso domestico. Restano escluse le offerte PLACET e il servizio a Tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili. Lo sconto applicato è di 7 euro al mese sul canone, che infatti dopo i primi 36 mesi sale a 24,90 euro al mese a tempo indeterminato. Obbligatorie la bolletta web e la domiciliazione bancaria.

Da segnalare un dettaglio che pesa, e non poco. L’offerta della Carta Giovani non prevede il servizio voce, quindi si tratta di una linea solo dati. Chi oggi ha voce e dati con un altro operatore e chiede la migrazione verso Enel, una volta attivato il servizio dati vedrà cessare automaticamente il servizio voce, con la perdita del numero di telefono. Se la migrazione non risulta tecnicamente possibile, viene attivata una nuova linea internet e il cliente dovrà recedere da solo dal precedente contratto. Per chi vuole mantenere il numero esistono invece Enel Fibra e Voce Flat in FTTH e Naviga Smart e Voce Flat in FTTC, con chiamate illimitate nazionali dal 29 Gennaio 2026.

Velocità, modem e le clausole da leggere con attenzione

La promo è la stessa disponibile online per tutti sotto il nome di Enel Fibra Flash Trio in FTTH oppure Enel Naviga Smart Flash Trio in FTTC. Chi preferisce il supporto di un consulente può sottoscrivere Enel Fibra Flash Trio in negozio, sempre a 17,90 euro al mese per 36 mesi, ma con contributo di attivazione di 29,90 euro.

Incluso c’è un modem in comodato d’uso gratuito con Wi-Fi 6, oppure si può scegliere la versione “Net Neutrality” senza modem, per usare un apparato proprio. In FTTH su rete Open Fiber o Fastweb si arriva fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, con gli stessi prezzi anche nei piccoli comuni delle aree bianche, le cosiddette C&D. In FTTC con Naviga Smart si scende a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Le fatture arrivano ogni due mesi.

Attenzione poi al meccanismo introdotto dal 17 Ottobre 2024 sulla revoca dello sconto. Se un cliente con Enel Top Partner Fibra recede da una sola delle due forniture, il canone sale a 21,90 euro al mese fino alla scadenza dei 36 mesi. Se le disattiva entrambe, si passa direttamente ai 24,90 euro standard. Il contratto ha durata minima di 24 mesi per i clienti Enel Energia e in caso di recesso anticipato è previsto un costo di disattivazione di 17,90 euro, non dovuto per mancata accettazione di variazioni contrattuali o per qualità del servizio sotto i livelli previsti. Il modem va restituito entro 30 giorni dalla cessazione, altrimenti scatta una penale di 50 euro.