PosteMobile Creami Extra WOW 160: 160 Giga a 7,99 euro al mese

Torna sul mercato una vecchia conoscenza: PosteMobile Creami Extra WOW 160 viene riproposta a tutti i nuovi clienti con 160 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e un canone di 7,99 euro al mese. La disponibilità parte dal 7 settembre 2026 e riguarda esclusivamente gli Uffici Postali di Poste Italiane, senza attivazione online. Chi vuole approfittarne ha tempo fino al 31 ottobre 2026, salvo proroghe o modifiche decise dall’operatore.

Nel prospetto di trasparenza tariffaria l’offerta viene classificata come nuova ed è rivolta sia a chi attiva un numero da zero sia a chi arriva in portabilità da un altro gestore. Possono aderire i nuovi clienti privati e anche i titolari di Partita IVA, in entrambi i casi con l’attivazione di una nuova SIM ricaricabile.

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Cosa comprende l’offerta e quanto costa davvero attivarla

I 160 Giga corrispondono, nel linguaggio dell’operatore, a 163.840 credit e nascono dalla somma di 10 Giga previsti dal piano standard e di un bonus mensile di 150 Giga. Il primo mese il bonus viene accreditato entro 24 ore dall’attivazione della SIM, mentre dal secondo mese in poi arriva insieme al rinnovo. Il traffico voce e i messaggi sono senza limiti, con le solite condizioni di uso personale e con l’esclusione dei numeri a sovrapprezzo e dei servizi di gestione delle chiamate. Sul fronte dati, ogni credit viene scalato al raggiungimento di 1 MB di navigazione e quello non consumato entro il periodo di riferimento va perso.

Il costo della SIM è azzerato per chi attiva in Ufficio Postale entro il 31 ottobre 2026. All’attivazione viene richiesta una prima ricarica da 10 euro, che comprende già il canone del primo mese. I 7,99 euro vengono infatti addebitati sul credito residuo subito e poi a ogni rinnovo mensile. Se il credito non basta scatta la tariffazione a consumo, con 18 centesimi al minuto per le chiamate nazionali, 12 centesimi per ogni SMS inviato e 2 euro al giorno per 500 MB, addebitati solo in caso di effettivo utilizzo. Esauriti quei 500 MB si passa a 0,10 centesimo ogni 100 KB. L’addebito può essere bloccato chiamando il 160, con un SMS gratuito al 4071160 contenente il testo “SI BLOCCO”, dall’area personale del sito o dall’app Poste Italiane.

Rete, 5G e roaming in Europa

PosteMobile è un Full MVNO che fa capo a PostePay e, stando al piano industriale, dal 2027 il controllo potrebbe passare direttamente a Poste Italiane con la fusione tra PostePay e BancoPosta. Dal 4 marzo 2026 i nuovi clienti vengono attivati sulla rete mobile TIM, in 4G, con velocità fino a 300 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Chi vuole la quinta generazione può aggiungere l’Opzione 5G a 3 euro al mese senza costi di attivazione, arrivando fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. Serve ovviamente uno smartphone compatibile, l’impostazione attiva sul telefono e la copertura nella zona in cui ci si trova.

In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, oltre che in Moldavia, Ucraina e Regno Unito, minuti e SMS valgono alle condizioni nazionali. Per i dati il tetto mensile calcolato sul prezzo dell’offerta è di 11,91 Giga nel 2026, superati i quali si pagano 0,13 centesimi di euro per ogni MB. Con l’opzione Giga Extra, che costa 1,99 euro per 1 Giga valido fino al rinnovo successivo, il traffico è invece utilizzabile all’estero alle stesse condizioni italiane. In caso di Giga terminati la navigazione si blocca automaticamente, senza sorprese in bolletta.

Un nome già visto nel 2022

La denominazione non è inedita. Creami Extra WOW 160 era comparsa per la prima volta nel settembre 2022, per i 160 anni di Poste Italiane, come iniziativa riservata ai dipendenti del Gruppo, che ricevevano un codice monouso da usare in prima persona oppure da girare a un familiare o a un amico. Anche allora c’erano 160 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese con SIM e attivazione gratuite. A quasi quattro anni di distanza cambia il canale, non la sostanza: niente codice, solo lo sportello dell’Ufficio Postale.