TikTok cambia i commenti: arrivano note vocali e sondaggi

La sezione commenti di TikTok sta per cambiare pelle, e non di poco. La piattaforma ha annunciato un pacchetto di funzioni che trasformano quello spazio da semplice elenco di frasi a un piccolo ecosistema fatto di voce, immagini e votazioni. Il pezzo forte sono i messaggi vocali, che permetteranno di rispondere a un video parlando invece che digitando, con clip da un minuto al massimo. La distribuzione sarà graduale e coprirà le prossime settimane, riservata agli utenti maggiorenni. Il numero che l’azienda mette sul tavolo per giustificare l’investimento è impressionante: oltre 1,7 miliardi di commenti condivisi ogni giorno sulla piattaforma. Un flusso di quella portata, evidentemente, valeva la pena di essere reso più ricco e meno monotono. Chi passa ore a scorrere i video lo sa bene, spesso la parte più divertente non è il filmato ma quello che ci si scrive sotto.

La seconda novità riguarda i sondaggi, che ora si possono creare direttamente all’interno delle discussioni. I creator potranno impostare fino a cinque opzioni di risposta e seguire l’andamento dei voti in tempo reale, osservando come si orienta il pubblico mentre la conversazione va avanti. Fino a oggi, per ottenere lo stesso risultato, bisognava affidarsi agli sticker applicati ai video oppure alle dirette streaming, soluzioni funzionanti ma decisamente più macchinose. Il vantaggio pratico è evidente. Un sondaggio piazzato dove la gente già discute intercetta molte più risposte rispetto a uno relegato in un angolo del filmato. E per chi produce contenuti diventa uno strumento di misura immediato, utile per capire cosa piace davvero prima ancora di girare il video successivo. La logica è quella di tenere le persone dentro la conversazione, non di spostarle altrove.

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Live Photo e caroselli fino a nove immagini

Anche il lato visivo dei commenti riceve la sua dose di aggiornamenti. Arriva il supporto al caricamento delle Live Photo, le immagini animate che catturano un breve movimento invece di un singolo scatto fisso. In più, è prevista l’estensione dei caroselli fotografici pubblicabili nei commenti fino a nove immagini, uno spazio decisamente più generoso rispetto a quanto disponibile finora. Messe insieme, queste funzioni raccontano una direzione piuttosto chiara. La sezione commenti smette di essere un accessorio del video e diventa un luogo dove si può costruire qualcosa di autonomo, con la propria voce, le proprie foto, le proprie domande al pubblico. Un pezzo di piattaforma dentro la piattaforma, per intenderci.

Sviluppo tecnologico e assetto societario

Tutto questo arriva in un momento non esattamente tranquillo per la società. Tra tensioni geopolitiche e interventi normativi che si susseguono, TikTok continua comunque a lavorare sul prodotto, puntando a rafforzare la partecipazione attiva della community attraverso strumenti sempre più multimediali e interattivi. La scelta di investire proprio sui commenti non è casuale, visto che è lì che si concentra buona parte dell’attività quotidiana degli iscritti. L’ampliamento coincide con una fase di stabilizzazione del social, successiva al distaccamento delle attività negli Stati Uniti. Si tratta di un processo imposto dalle autorità di Washington, pensato per isolare i dati degli utenti americani tramite la costituzione di un’entità operativa dedicata e sottoposta a controlli di sicurezza nazionale. Un riassetto complesso, che ha assorbito parecchie energie e che ora sembra aver lasciato spazio al ritorno sull’innovazione del servizio.

Per gli utenti europei, nel concreto, il cambiamento si tradurrà nella comparsa progressiva delle nuove opzioni sotto i video già nelle prossime settimane. Il microfono per registrare l’audio, la possibilità di lanciare un sondaggio rapido, le foto animate da allegare a una risposta. Piccoli tasselli che, sommati, modificano parecchio l’esperienza di chi commenta e di chi legge i commenti altrui.