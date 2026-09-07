Apple TV, tre serie da vedere ora: thriller, sport e azione

Chi cerca qualcosa di nuovo da guardare trova su Apple TV tre titoli che meritano parecchio del tempo a disposizione, tra un thriller messicano con radici storiche profonde, il ritorno di una comedy sportiva ormai iconica e una serie d’azione tratta da un romanzo di successo. Nessuno dei tre passa inosservato, anche se per motivi molto diversi tra loro. Le novità Apple TV di questi mesi puntano su generi distanti, e questo è probabilmente il loro punto di forza.

Las Azules torna con la seconda stagione

La serie che ha conquistato il pubblico raccontando la rivincita delle donne dentro un corpo di polizia ostile è tornata. Las Azules ha debuttato con la seconda stagione il 12 agosto, con i primi episodi disponibili subito e gli altri distribuiti nelle settimane successive.

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Qui la storia si fa più cupa. María, interpretata da Mori, è stata promossa a tenente e si ritrova spaccata in due tra le regole che ha giurato di rispettare e una spinta quasi ingovernabile verso la verità. Tutto parte dal ritrovamento del corpo di un attivista studentesco, un caso che trascina le Azules dentro un’indagine con radici nel massacro studentesco del 1968. Prima ancora che il quadro diventi chiaro, spunta un secondo cadavere, quello di una persona legata a quel capitolo brutale della storia messicana, e nel dipartimento si scatena il panico.

Qualcuno, insomma, sta portando la giustizia direttamente dentro la polizia. E le Azules restano l’ultima possibilità di fermare l’assassino. Attorno a María si muovono Valentina, interpretata da Natalia Téllez, Gabina, interpretata da Amorita Rasgado, e Ángeles, interpretata da Ximena Sariñana. Combattono battaglie dentro e fuori il distretto, mentre verità sepolte tornano a galla e impongono una domanda scomoda: dentro un sistema corrotto, quanto costa restare fedeli ai propri ideali?

Ted Lasso 4 divide la critica

Chi non l’ha mai vista ha davanti una serie che racconta lo sport con una leggerezza rara. Ted Lasso è arrivato alla quarta stagione, ora disponibile in streaming, ma è giusto avvisare che i pareri sono spaccati e la critica non ha reagito in modo compatto come in passato.

Ted torna a Richmond per affrontare quella che viene presentata come la sfida più grande della sua carriera, ovvero allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Il tono resta quello riconoscibile, con la squadra e l’allenatore che imparano a buttarsi senza pensarci troppo, correndo rischi che prima non avrebbero nemmeno preso in considerazione. Il cuore della serie, quello sì, sembra rimasto intatto, anche se la discussione attorno a questa quarta stagione è tutt’altro che chiusa.

Lucky, azione e imprevedibilità con Anya Taylor Joy

Tra i titoli arrivati lo scorso luglio c’è anche Lucky, disponibile con tutti gli episodi. Si tratta di una serie d’azione con una forte componente thriller, costruita per non far capire mai fino in fondo dove andrà a parare.

La firma è di Jonathan Tropper e Cassie Pappas, che hanno adattato il romanzo bestseller di Marissa Stapley. Protagonista è Anya Taylor Joy, nei panni di una giovane donna che si era lasciata alle spalle una vita da criminale e che invece si ritrova costretta a riabbracciare un’ultima volta il proprio lato oscuro, nel tentativo disperato di sfuggire al passato che le sta addosso.

Il risultato è una serie ritmata, dove la tensione non concede molte pause e i colpi di scena arrivano quando meno serve aspettarseli. Chi apprezza le storie di redenzione mancata e i personaggi ambigui trova qui materiale in abbondanza.

Tre proposte diverse, quindi, per un catalogo che continua a muoversi tra dramma storico, commedia e adrenalina pura. Las Azules per chi vuole una storia densa e politicamente carica, Ted Lasso per chi cerca calore e ironia, Lucky per chi preferisce restare incollato allo schermo senza sapere cosa succederà nella scena dopo.