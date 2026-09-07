Telegram compie 13 anni: messaggi di benvenuto e nuove funzioni

Tredici anni di attività e un compleanno che Telegram ha deciso di festeggiare distribuendo funzioni nuove invece di limitarsi a spegnere una candelina simbolica. L’aggiornamento arrivato per l’occasione porta con sé una manciata di strumenti pensati soprattutto per chi amministra gruppi e canali, con qualche aggiunta che farà comodo anche a chi usa l’app in modo più tranquillo, senza community da gestire e senza codice da scrivere.

La novità più concreta riguarda i messaggi di benvenuto. Chi possiede un gruppo o un canale può ora impostare uno o più messaggi che vengono mostrati soltanto ai nuovi iscritti nel momento esatto in cui entrano. Il vantaggio è doppio: la chat generale non si riempie di saluti automatici ripetuti all’infinito, e allo stesso tempo chi arriva trova subito regole, istruzioni e informazioni utili senza dover scorrere all’indietro per settimane. Non si tratta di un semplice blocco di testo, perché è possibile allegare contenuti multimediali, inviare più messaggi in sequenza e sfruttare la formattazione avanzata, tabelle e media inline compresi. Per attivare tutto basta aprire il profilo del gruppo o del canale e passare da Modifica e poi Messaggio di benvenuto.

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Pulsanti interattivi e documenti dentro al testo

Il secondo capitolo dell’aggiornamento guarda invece agli sviluppatori, e qui il livello di complessità sale. Arrivano i pulsanti interattivi inseribili direttamente nel corpo di un messaggio, più di uno alla volta, con la possibilità di costruire flussi automatizzati di ogni tipo. Sondaggi, quiz, giochi, cataloghi di prodotti: la logica è quella di trasformare un messaggio in una piccola interfaccia funzionante. Questi contenuti reggono anche dentro gruppi e canali molto affollati e possono essere abbinati ai messaggi effimeri, quelli che si autodistruggono dopo un certo periodo. L’unico requisito, e non è banale, è saper mettere mano al codice, perché senza un minimo di programmazione la funzione resta fuori portata.

Più accessibile invece il supporto ai documenti inline. Digitando più di tre righe compare l’icona che apre l’editor di testo avanzato, e da lì diventa possibile inserire file, documenti e brani musicali dentro il corpo del messaggio, non più come allegati separati appesi in fondo. Un dettaglio che sembra minore ma cambia parecchio la leggibilità di un post lungo, soprattutto nei canali informativi dove testo e materiali di supporto viaggiano insieme.

Regali personalizzati e un anno da 55 funzioni

Chi frequenta il marketplace dei regali trova una piccola rifinitura: acquistando un dono con le Stelle di Telegram, la valuta interna della piattaforma, si può ora aggiungere una firma e un commento personale. Niente di rivoluzionario, però tocca un aspetto che parecchi utenti avevano segnalato come mancante, visto che fino a oggi il regalo arrivava senza alcun messaggio di accompagnamento.

L’anniversario è stato anche l’occasione per un bilancio. Nell’ultimo anno la piattaforma ha rilasciato 12 aggiornamenti principali per un totale di oltre 55 funzioni introdotte. Tra queste spiccano il supporto agli smartwatch, l’arrivo dei bot AI, la formattazione avanzata del testo e un motore di ricerca capace di pescare tra più di 100 milioni di sticker ed emoji. Numeri che raccontano un ritmo di sviluppo piuttosto sostenuto, in linea con l’abitudine dell’app di rilasciare pacchetti corposi più volte all’anno anziché piccoli ritocchi settimanali.

Le nuove funzioni sono già disponibili e non richiedono attivazioni particolari, se non l’aggiornamento dell’applicazione all’ultima versione disponibile sui rispettivi store.