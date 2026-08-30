Sky WiFi a 22,90 euro al mese online per tutte le coperture

Da oggi, 24 Agosto 2026, chi vuole attivare solo la linea fissa con Sky WiFi trova online una promozione che taglia il prezzo a 22,90 euro al mese, e stavolta senza distinzioni legate alla rete che arriva sotto casa. È il dettaglio che cambia tutto rispetto alle settimane scorse, quando lo sconto era riservato a chi risultava coperto da una sola infrastruttura. Piccola premessa utile: le offerte fibra FTTH di Sky viaggiano su rete Open Fiber, Fastweb e FiberCop, mentre in FTTC restano attivabili soltanto su Fastweb e FiberCop.

Nelle scorse settimane la proposta si chiamava “Open Fiber Italia 1GB” e prevedeva gli stessi 22,90 euro al mese per i primi 12 mesi, ma esclusivamente su copertura Open Fiber. Nei punti vendita Sky e sul canale telefonico quella formula resta valida fino al 27 Settembre 2026, online invece è rimasta acquistabile fino a ieri, 23 Agosto 2026. Al suo posto torna la promo aperta a tutti gli operatori wholesale, già proposta dal 6 al 26 Luglio 2026 e ora prevista fino al prossimo 27 Settembre 2026, salvo cambiamenti.

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Quanto costa Sky WiFi con la nuova promo online

Il prezzo di partenza, dunque, è di 22,90 euro al mese per il primo anno indipendentemente dalla copertura. L’opzione Voce Unlimited, che sblocca le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, è gratuita per 12 mesi e poi costa 5 euro al mese. Chi vuole coprire meglio la casa può aggiungere l’opzione Ultra WiFi, con lo Sky WiFi Spot in comodato d’uso, sempre a 5 euro al mese.

I listini, a seconda della combinazione scelta, sono questi. Sky WiFi con internet illimitato in FTTC (Super Internet) o in FTTH (Fibra100%), chiamate a consumo e modem WiFi Hub costa 22,90 euro al mese per un anno, poi 29,90 euro. Sky WiFi Plus, che aggiunge le chiamate illimitate gratis per 12 mesi, parte anch’esso da 22,90 euro al mese e poi sale a 34,90 euro. Sky WiFi Ultra, con la rete mesh creata dallo Sky WiFi Spot e chiamate a consumo, costa 27,90 euro al mese per il primo anno e in seguito 34,90 euro. Sky WiFi Ultra Plus, che mette insieme mesh e chiamate illimitate, resta a 27,90 euro al mese per 12 mesi e poi passa a 39,90 euro. Il costo di attivazione è azzerato in promozione, anziché 49 euro. Nei negozi e al telefono, invece, i 22,90 euro al mese restano legati alla sola copertura Open Fiber.

Il modem incluso e le velocità reali

Per le attivazioni successive al 3 Dicembre 2024, Sky consegna una nuova versione del modem Sky WiFi Hub con tecnologia WiFi 6, bianca invece che nera e con un solo LED frontale. Va detto che, stando alle indicazioni sul sito, questo apparato è riservato a chi attiva una linea in fibra FTTH. Resta comunque valida la delibera AGCOM sul modem libero: anche se il dispositivo è incluso, si può usare un apparato di propria scelta, purché rispetti i requisiti minimi elencati nell’area Assistenza.

Sul fronte prestazioni, con la Fibra100% si arriva fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, comprese le cosiddette Aree Bianche servite dalla rete pubblica realizzata da Open Fiber, che viaggiano alle stesse velocità delle grandi città. Con il Misto Fibra Rame FTTC, invece, si può toccare un massimo di 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload, oppure 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload.

Nella versione base le chiamate sono a consumo: 0 euro al minuto verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 centesimi, 19 centesimi al minuto verso i mobili con lo stesso scatto alla risposta. Tutti i servizi accessori voce, dal trasferimento di chiamata al Chi ti Chiama, sono compresi. Con la versione Plus, invece, le chiamate verso fissi e mobili nazionali sono illimitate. Il costo di recesso per la dismissione della linea è di 29,90 euro in FTTH e di 23,31 euro in FTTC, mentre la migrazione verso un altro operatore costa sempre 11,09 euro.