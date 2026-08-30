Dinosauri, perché nessuno è mai stato grande come un topo

Il fatto che non siano mai esistiti dinosauri grandi come topi è una di quelle stranezze che passano inosservate, eppure dice molto su come funziona l’evoluzione: secondo un nuovo studio la spiegazione va cercata nella competizione con i mammiferi e in una serie di limiti energetici che hanno tenuto i rettili dominanti lontani dalle taglie più minute.

Per centinaia di milioni di anni i dinosauri hanno avuto la Terra praticamente in mano. E in tutto quel tempo hanno prodotto una varietà di forme che ancora oggi lascia perplessi i paleontologi, dal tirannosauro con la sua mole da predatore all’apice fino al pachicefalosauro, erbivoro dal cranio spesso e dalla testa quasi “pelata”, passando per i collo lungo dei sauropodi e per i ceratopsidi con le loro corna e i loro collari ossei. Un catalogo enorme, insomma. Con un buco curioso proprio nella parte bassa della scala.

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Il vuoto lasciato nelle taglie più piccole

Guardando la storia dei dinosauri dall’alto, il ventaglio di dimensioni sembra coprire quasi tutto lo spettro possibile. Quasi. Perché mentre verso l’alto si arriva a corporature colossali, verso il basso la corsa si ferma prima del previsto: nessuna specie ha imboccato la strada che porta alle dimensioni di un roditore, quella nicchia fatta di animaletti che si infilano tra le radici, si nascondono sotto le foglie e vivono di piccoli bocconi.

È un dettaglio che non riguarda solo la curiosità da museo. Le taglie minime sono un banco di prova severo per qualsiasi organismo, perché più il corpo è piccolo più cambia il rapporto tra ciò che serve per mantenerlo in funzione e ciò che si riesce a procurare. Un margine di errore ridotto al minimo, in pratica. E il nuovo studio individua proprio qui, nei limiti energetici, uno dei motivi per cui la discesa verso le dimensioni ridotte si è arrestata.

La concorrenza che è arrivata prima

L’altra metà della spiegazione è più diretta e ha a che fare con chi c’era già. I mammiferi, per gran parte dell’era dei dinosauri relegati in un ruolo apparentemente marginale, occupavano proprio quel segmento di piccolissime dimensioni. Ed erano bravi a farlo. La competizione per lo stesso spazio ecologico, secondo la ricerca, avrebbe reso di fatto impraticabile per i dinosauri l’ingresso in quel territorio già presidiato.

Il ragionamento capovolge un’immagine piuttosto radicata, quella dei mammiferi come comparse in attesa del proprio turno. In questa lettura, invece, avrebbero avuto un peso concreto nel disegnare i confini dell’evoluzione dei dinosauri, impedendo loro di espandersi verso il basso della scala dimensionale mentre continuavano a sperimentare in tutte le altre direzioni.

Il risultato è quel profilo particolare che emerge dai reperti: una diversificazione spettacolare nelle forme, nelle corazze, nei crani, nelle strategie alimentari, ma senza mai scendere sotto una certa soglia di massa corporea. Una asimmetria che per anni è stata guardata come una semplice caratteristica del gruppo e che ora viene interpretata come il segno di una pressione esterna precisa.

Dietro l’assenza di dinosauri in miniatura, quindi, non ci sarebbe un limite anatomico intrinseco né un caso fortuito, ma l’incrocio tra due vincoli che hanno lavorato nella stessa direzione: il costo energetico di un corpo troppo piccolo e la presenza di concorrenti che quel costo riuscivano a sostenere meglio.