Samsung, il menu segreto della Galleria: come attivarlo

Chi possiede uno smartphone Samsung probabilmente non immagina che la Galleria nasconda un menu segreto, riservato agli smanettoni, con decine di funzioni sperimentali pronte all’uso. Si chiama Gallery Labs e non compare da nessuna parte finché non viene sbloccato con una procedura piuttosto semplice, quasi un piccolo rito da vecchia scuola Android. Dentro ci sono opzioni che in molti casi risultano più utili di certe novità pubblicizzate in pompa magna.

L’app preinstallata su telefoni e tablet della casa coreana offre già parecchio: storie, album automatici, privati e condivisi, raccolte, GIF, collage e tutta la parte generativa e di editing affidata a Galaxy AI sui modelli compatibili. Il menu nascosto era già emerso qualche anno fa, ma nel frattempo si sono susseguite diverse versioni della One UI e l’elenco delle voci disponibili si è allungato parecchio.

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Come sbloccare Gallery Labs sulla Galleria Samsung

La procedura richiede pochi secondi. Si apre la Galleria, si tocca “Menu” in basso a destra e poi “Impostazioni”, si scorre fino in fondo alla voce “Informazioni su Galleria” e a quel punto va premuto ripetutamente il numero di versione mostrato a schermo, ad esempio 15.8.00.84. Un messaggio conferma l’avvenuta attivazione e il nuovo menu compare come ultima voce nelle impostazioni dell’app. Una volta dentro, le funzioni sono ordinate per versione della One UI di riferimento. Se qualcuna non dovesse comparire nonostante lo sblocco, conviene cancellare la cache dell’app Galleria e riprovare.

Tra le più interessanti c’è Album entry locks, nella sezione dedicata alla One UI 5. I telefoni Samsung mettono già a disposizione Area Personale e Album privato, ma questa opzione permette di bloccare singoli album con il PIN della schermata di blocco oppure con l’impronta digitale. Basta tenere premuto sull’album, toccare i tre puntini in basso e scegliere “Lock album”. Attenzione a un dettaglio non secondario: la protezione vale solo all’interno della Galleria, quindi le stesse foto restano visibili altrove, per esempio in Google Foto o in Archivio. Sempre nella sezione One UI 5 si trova Save as PDF, che una volta abilitata compare nel menu Crea. Selezionando un’immagine è possibile salvarla direttamente in PDF, per poi lavorarci con Samsung Notes senza dover installare app di terze parti.

Video, timeline e le altre chicche nascoste

Passando alla sezione della One UI 6 spunta Slideshow with selected items, che consente di avviare una presentazione con immagini scelte una per una all’interno di un album. Di norma la Galleria lancia la slideshow solo sull’intero album, il che non aiuta quando servono poche foto specifiche.

Sul fronte video c’è un’opzione che farà felici i nostalgici. Scorrere un filmato trascinando il dito sull’anteprima in basso non è comodissimo, soprattutto per chi non ha molta dimestichezza. Aprendo “Video player mode on filmstrip” e scegliendo “Legacy video seekbar” si ottiene una barra di scorrimento classica con pulsante di avvio e pausa. Nella sezione One UI 2 compare invece Video preview on picture list. Qui la novità sta nella possibilità di spegnere la funzione, cioè le anteprime animate dei video che partono mentre si scorre la Galleria Samsung. Disattivarle può fare la differenza sui modelli di fascia più bassa, dove ogni risorsa risparmiata si sente.

Sempre nella stessa sezione si trova Timeline in album, forse la più pratica del gruppo. Gli album ordinano gli elementi per data o nome, ma con cartelle molto piene come Camera si finisce per scorrere liste infinite senza riferimenti visivi. Attivando questa voce le immagini vengono raggruppate con l’indicazione della data, esattamente come accade nella scheda principale Foto.

L’elenco non finisce qui: ci sono “Show EXIF in details” per i dati tecnici degli scatti e “Show trash storage info” per lo spazio occupato dal cestino. Alcune di queste funzioni sperimentali potrebbero finire nelle versioni ufficiali dell’app, un po’ come accade con Good Lock, altre resteranno nascoste ma comunque utilizzabili. In fondo al menu c’è “Clear settings changed in Labs”, utile per rimettere tutto com’era dopo aver esagerato con le prove. Per assicurarsi di avere la versione più recente dell’app basta passare dal Galaxy Store, tenendo premuta l’icona e scegliendo “Aggiorna applicazioni” oppure entrando in Menu e poi Aggiornamenti.