Helldivers 2: 4 avatar gratis su PS5, ecco i codici da riscattare

Chi possiede una PS5 può portarsi a casa quattro avatar gratuiti dedicati a Helldivers 2, senza spendere nulla e senza particolari complicazioni. Sony ha l’abitudine di distribuire piccoli omaggi digitali ai propri utenti e questa volta la scelta è caduta sul gioco di Arrowhead, con una serie di ritratti che ritraggono un soldato della Super Terra in quattro pose differenti. La descrizione ufficiale che accompagna il set gioca sul tono militaresco tipico del titolo: “I ritratti identificativi ufficiali degli Helldiver sono stati approvati per l’incremento del morale dei civili.” Il meccanismo è quello classico dei codici da riscattare, con una piccola accortezza da tenere a mente. I codici cambiano a seconda della regione del mondo, quindi bisogna usare quello corrispondente all’account PlayStation in uso, altrimenti il riscatto non va a buon fine.

I codici per riscattare gli avatar di Helldivers 2

Ecco l’elenco completo, suddiviso per area geografica. Per l’America il codice da inserire è N7TM-CPAQ-E89P. Per Europa, Regno Unito, Africa, Medio Oriente e India il codice è 3RPJ-TAR4-C72P, quindi è questo quello che interessa agli utenti italiani. Per l’Asia il codice è 3NQC-DQ63-D94D, mentre per il Giappone si tratta di AQAT-DL9N-ECTX. Una precisazione utile riguarda la platea a cui è rivolta l’iniziativa. In un primo momento sembrava che i quattro avatar di Helldivers 2 fossero riservati agli abbonati a PlayStation Plus, ma la disponibilità è stata poi estesa a tutti gli utenti PS5. Nessun requisito particolare, insomma, se non avere un account attivo e inserire la stringa corretta nella sezione dedicata ai codici del PlayStation Store.

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Sono piccoli extra estetici, chiaramente, niente che cambi l’esperienza di gioco. Però restano uno di quei dettagli che fanno piacere a chi passa parecchio tempo sul divano con il pad in mano e ama personalizzare il proprio profilo. E nel caso specifico si tratta di immagini piuttosto riconoscibili, con quell’estetica volutamente propagandistica che è diventata uno dei marchi di fabbrica del gioco.

Helldivers 2 è arrivato su PS Plus Extra e Premium

C’è un motivo abbastanza evidente dietro questa distribuzione di avatar. Helldivers 2 è stato aggiunto da poco al catalogo di PS Plus Extra e Premium, il che significa che chi possiede uno di questi due livelli di abbonamento può scaricarlo e provarlo senza costi aggiuntivi. Lo sparatutto cooperativo online sviluppato da Arrowhead ha costruito una comunità piuttosto solida nel tempo e l’ingresso nel catalogo su abbonamento rappresenta il modo più comodo per recuperarlo per chi finora era rimasto alla finestra.

Il gioco fa parte della selezione di titoli di agosto 2026 per i livelli Extra e Premium, una tornata che comprende anche altre proposte già annunciate. Sul fronte opposto, va segnalato che il servizio si prepara a un ridimensionamento: almeno dieci giochi lasceranno il catalogo di PlayStation Plus a settembre, e l’elenco dei titoli in uscita è già stato svelato in parte.

Chi ha intenzione di recuperare qualcosa prima della rimozione farebbe bene a dare un’occhiata alla lista, perché una volta usciti dal catalogo i giochi tornano acquistabili solo separatamente. Nel frattempo i quattro avatar restano un piccolo omaggio da riscattare in pochi secondi, giusto il tempo di copiare il codice corretto e confermare l’operazione dalla dashboard di PS5.