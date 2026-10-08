PlayStation Portal, due nuovi modelli certificati: ipotesi OLED

Sony potrebbe avere in cantiere una nuova versione di PlayStation Portal, e stavolta a far pensare a un aggiornamento non c’è soltanto qualche indiscrezione sparsa in rete. Nel database della WiFi Alliance sono infatti comparsi due codici modello inediti riconducibili al dispositivo portatile della casa giapponese, ovvero CFI Y2000 e CFI Y2105, certificati il 21 settembre 2026. L’ipotesi che circola con maggiore insistenza tra gli osservatori riguarda il passaggio a uno schermo OLED, anche se nella scheda tecnica non compare alcun riferimento esplicito a questo tipo di pannello.

Per capire come mai queste sigle abbiano attirato tanta attenzione basta confrontarle con quelle dei modelli già in commercio, che si chiamano CFI Y1000, CFI Y1001 e CFI Y1016. Il salto della prima cifra da 1 a 2 lascia pensare a qualcosa di più corposo di una semplice revisione tecnica. C’è poi un altro dettaglio da non sottovalutare. Le console PS5 utilizzano numerazioni che partono da CFI 1 e CFI 2 seguite da altre cifre, per cui la presenza della lettera Y indica con buona probabilità un nuovo Portal e non una nuova versione della console da salotto.

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Cosa emerge dalla certificazione

La documentazione depositata presso l’ente di certificazione offre qualche informazione in più sull’hardware. I due dispositivi vengono descritti come “Computer Entertainment System” e inseriti nella categoria delle console da gioco. Il sistema operativo indicato è Android 15, mentre sul fronte della connettività si parla di WiFi 5 dual band, quindi con supporto alle frequenze da 2,4 e 5 GHz. Nella scheda è riportata anche la presenza di un jack per auricolari da 3,5 mm e di una porta USB destinata esclusivamente alla ricarica.

Al momento Sony vende un solo prodotto in questa categoria, cioè proprio PlayStation Portal, arrivato sul mercato a novembre 2023 con il codice CFI Y1000. Ed è qui che entra in gioco un aspetto spesso trascurato quando si parla del portatile. Il modello attuale ha infatti un punto debole forse persino più rilevante della tecnologia del display, perché supporta soltanto lo standard WiFi 5, ormai piuttosto datato. Stando ai documenti emersi, anche i nuovi codici risultano legati a questo stesso standard, il che fa pensare che sotto il profilo della connessione senza fili non siano previsti cambiamenti.

I leak su PlayStation Portal OLED

L’idea di un PlayStation Portal OLED non nasce certo oggi. Già all’inizio dell’anno, nel mese di gennaio, il noto insider KeplerL2 aveva sostenuto che Sony stesse lavorando a una versione del dispositivo con pannello di nuova generazione da lanciare nel corso del 2026. Lo stesso leaker è poi tornato sull’argomento a giugno, ribadendo che il progetto rientrava ancora nei piani dell’azienda e che l’uscita restava prevista entro la fine dell’anno.

Ad agosto si è aggiunta una seconda voce, quella del leaker Zuby_Tech, che ha confermato a sua volta l’esistenza di un Portal con schermo OLED. Fino a questo momento però si trattava solo di indiscrezioni, mentre la certificazione rappresenta la prima prova concreta dell’esistenza di un nuovo hardware legato al portatile. Sony non ha ancora annunciato nulla in via ufficiale e la scheda pubblicata dalla WiFi Alliance non contiene alcuna menzione della tecnologia OLED.

Fonte: TecnoAndroid