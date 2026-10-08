Apple HomePad e nuova Apple TV 4K: indizi nelle beta di iOS 27.2

La prossima settimana potrebbe portare novità importanti per l’ecosistema domestico di Apple. Le indiscrezioni che circolano con una certa insistenza parlano infatti di una nuova generazione di Apple TV 4K, di un aggiornamento per HomePod Mini e, soprattutto, del debutto di quello che alcuni hanno già battezzato HomePad. Sarebbe il primo smart display mai realizzato dall’azienda di Cupertino, pensato per diventare il centro di comando principale della casa connessa. A rafforzare queste voci ci sono gli indizi scovati nelle ultime versioni Beta dei sistemi operativi della Mela, distribuite appena qualche ora fa.

I software in questione sono in particolare tvOS, audioOS e iOS 27.2. Al loro interno sono emersi diversi riferimenti che aiutano a farsi un’idea più precisa delle funzionalità che i nuovi dispositivi potrebbero offrire una volta arrivati sul mercato. Non si tratta di conferme ufficiali, ovviamente, ma il codice racconta spesso più di quanto le aziende siano disposte a dire prima di una presentazione.

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Apple Intelligence sbarca sul salotto di casa

Credits: TecnoAndroid

Il primo elemento che salta all’occhio è l’ennesima conferma dell’arrivo di Apple Intelligence su Apple TV. Le stringhe individuate nel codice suggeriscono che la piattaforma dedicata al televisore potrebbe integrare funzioni basate sull’intelligenza artificiale, con Siri AI collocata al centro dell’esperienza d’uso. L’assistente vocale, insomma, diventerebbe il vero perno dell’interazione con il dispositivo, proprio come sta accadendo sul resto dei prodotti dell’azienda.

C’è però un aspetto da tenere bene a mente. Come già successo con iPhone, iPad e Mac, è molto probabile che queste capacità siano riservate soltanto ai nuovi modelli, quelli equipaggiati con un hardware più potente e quindi in grado di gestire carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. Per questo motivo appare piuttosto improbabile che le novità possano arrivare anche sulle unità attualmente in circolazione. Chi possiede già una Apple TV 4K farebbe bene a non farsi troppe illusioni, visto che la strada tracciata da Apple finora è sempre stata la stessa.

Il discorso si lega inevitabilmente anche al futuro HomePad, che nelle intenzioni dell’azienda dovrebbe fungere da hub per la gestione della smart home. Un ruolo del genere, almeno sulla carta, si sposa perfettamente con un assistente più evoluto e capace di comprendere le richieste in modo più naturale.

Personaggi del catalogo come immagine del profilo

Tra le scoperte più curiose ce n’è una che riguarda la personalizzazione. A breve dovrebbe diventare possibile scegliere i personaggi presenti nel catalogo di Apple TV come immagine del profilo per gli account locali configurati sul dispositivo. Nel codice compare infatti una dicitura piuttosto esplicita, che tradotta suona più o meno così: “Scegli un personaggio da Apple TV o un’emoji”.

Al momento, però, la funzione non risulta ancora attiva lato server. Il sistema che fornisce le immagini continua a proporre esclusivamente le classiche emoji, esattamente come avveniva nelle versioni precedenti del software. Segno che l’opzione è già prevista ma verrà con ogni probabilità abilitata più avanti, magari in concomitanza con il lancio dei nuovi dispositivi.

Si tratta di un dettaglio minore rispetto all’arrivo dell’intelligenza artificiale, ma comunque significativo. Dare la possibilità di associare al proprio profilo un volto familiare preso da film e serie del catalogo rende l’esperienza più riconoscibile, soprattutto nelle famiglie dove più persone condividono lo stesso televisore e devono distinguere rapidamente il proprio account da quello degli altri. Per ora la scelta resta limitata alle emoji già disponibili da tempo.

Fonte: TecnoAndroid