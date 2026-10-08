DAZN MyClubPass in promo: 24,99 euro al mese per il primo anno

Da oggi, 7 ottobre 2026, chi vuole seguire soltanto la propria squadra del cuore può attivare DAZN MyClubPass a un prezzo mensile ridotto per i primi 12 mesi. La nuova promozione lanciata da DAZN Italia riguarda il piano annuale pensato per guardare unicamente le partite di un singolo club della Serie A Enilive, ed è disponibile direttamente dalla home page del sito ufficiale.

L’offerta è rivolta ai nuovi abbonati ma anche a chi possiede già un account DAZN senza abbonamenti attivi. In concreto, MyClubPass si sottoscrive nella formula annuale con pagamento suddiviso in 12 rate al prezzo promozionale di 24,99 euro al mese per il primo anno. Terminato questo periodo il rinnovo avviene al costo standard di 29,99 euro mensili, salvo disdetta. Sul sito della piattaforma non compare alcuna data di scadenza, quindi la promo dovrebbe restare attiva fino a nuova comunicazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nel frattempo, fino al 14 ottobre 2026, alcuni utenti selezionati con un account privo di abbonamenti possono attivare il piano Full mensile senza vincoli a 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con accesso a tutti i contenuti del servizio. Nessuna novità invece per la versione di DAZN MyClubPass con pagamento anticipato in un’unica soluzione, che resta al prezzo di listino di 329 euro.

Come funziona il pass dedicato a una sola squadra

Introdotto dal 18 agosto 2025, MyClubPass consente di vedere tutte le gare stagionali del club scelto al momento dell’attivazione, sia in casa sia in trasferta. Il nome dell’abbonamento cambia in base alla squadra selezionata. Per la stagione 2026/2027 sono disponibili MyAtalantaPass, MyBolognaPass, MyCagliariPass, MyComoPass, MyFiorentinaPass, MyFrosinonePass, MyGenoaPass, MyInterPass, MyJuventusPass, MyLazioPass, MyLeccePass, MyMilanPass, MyMonzaPass, MyNapoliPass, MyParmaPass, MyRomaPass, MySassuoloPass, MyTorinoPass, MyUdinesePass e MyVeneziaPass.

Oltre alle dirette, il pacchetto include gli show prepartita e postpartita, gli highlights, i programmi di approfondimento e i contenuti on demand legati alla propria squadra del cuore. Si possono vedere gli highlights di tutte le partite della Serie A Enilive e i contenuti gratuiti della piattaforma, mentre restano esclusi gli altri eventi sportivi presenti negli altri piani. La visione contemporanea su 2 dispositivi è ammessa solo se entrambi sono collegati alla stessa rete di casa, mentre un singolo dispositivo funziona ovunque.

Dall’11 dicembre 2025 gli abbonati possono acquistare anche il Pass Giornata, che sblocca le altre 9 partite di un singolo turno di campionato al costo di 19,99 euro una tantum. Il piano è aperto ai nuovi clienti, agli ex clienti la cui disdetta si è già perfezionata e a chi ha attivo un abbonamento Goal o Sports. Le uniche formule previste sono quella annuale anticipata e quella annuale dilazionata in 12 mesi, perché la versione mensile non esiste. Durante il contratto il club scelto non si può cambiare e alla fine del periodo promozionale il rinnovo scatta automaticamente alle condizioni in vigore.

La versione acquistabile sul sito funziona su tutti i dispositivi, mentre i clienti TIM dispongono anche di MyClubPass Mobile, mensile e utilizzabile solo da smartphone. Se la squadra scelta retrocede in Serie B, l’abbonato continua a vederne le partite insieme alle altre del campionato cadetto, finché DAZN ne detiene i diritti, fino alla scadenza del contratto che in quel caso non si rinnova tacitamente.

Recesso, rinnovo e opzioni aggiuntive

Dal 17 luglio 2026 chi sottoscrive un abbonamento DAZN può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dall’attivazione, ottenendo il rimborso della parte non utilizzata. Superata questa finestra valgono le regole previste per ciascuna tipologia di piano. Il piano annuale dilazionato prevede una permanenza minima di 12 mesi, con rate mensili più convenienti rispetto all’abbonamento mensile corrispondente, e si rinnova di anno in anno salvo disdetta prima della scadenza.

Per bloccare il rinnovo automatico basta entrare nell’area “Il mio account” e premere “Non voglio rinnovare”, mentre chi paga con Google Pay deve passare dal Google Play Store. Secondo le condizioni contrattuali aggiornate al 2 gennaio 2024, la richiesta di recesso dal piano annuale dilazionato può arrivare in qualsiasi momento prima della scadenza e diventa effettiva alla fine dell’anno, con accesso al servizio garantito fino a quel giorno.

DAZN è compatibile con numerosi dispositivi, tra cui Smart TV, cellulari, PC e console. Chi ha DAZN MyClubPass non accede ai canali Eurosport, ma può aggiungere l’opzione Eurosport Pass a 4,99 euro in più al mese per ottenere tutti e 6 i canali. Da ottobre 2023 è attivo inoltre il servizio Pay Per View, nato soprattutto per gli sport da combattimento e da poco esteso ad altri eventi come le amichevoli precampionato di Serie A.

Fonte: TecnoAndroid