PlayStation 5 Pro esaurita: aste da 950 euro in attesa di GTA 6

È GTA 6 il gioco più atteso del 2026 e, ancora prima di arrivare nei negozi, si ritrova già sul banco degli imputati per la carenza di console che sta colpendo il mercato. A pagarne il prezzo più alto è PlayStation 5 Pro, la versione più potente della console di Sony, che al momento risulta esaurita sullo store ufficiale dell’azienda e viene rivenduta sui siti d’aste a cifre che partono da circa 950 euro e salgono anche oltre.

Il motivo di tanta corsa all’acquisto non è difficile da intuire. Grand Theft Auto 6 uscirà il 19 novembre in esclusiva su PlayStation 5, PS5 Pro e Xbox Series X/S, e per ora non è stata annunciata nessun’altra piattaforma. Chi vuole giocarci dal primo giorno, insomma, non ha molte alternative e deve per forza passare da una di queste macchine. Ed è facile immaginare quanti stiano cercando di procurarsene una con largo anticipo.

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Va detto che il titolo di Rockstar è pensato per girare anche sulla PS5 “liscia”, quella standard. Il modello Pro però promette frame rate più alti in diversi giochi e un’elaborazione potenziata in 4K, con una grafica più curata e una fluidità superiore rispetto alla console base. Proprio questo vantaggio spinge molti giocatori a puntare dritti sulla versione più costosa.

Le scorte di PlayStation 5 Pro e il nodo della memoria

La questione però non riguarda soltanto la domanda. A settembre Sony avrebbe avvisato i distributori che PS5 Pro sarebbe rimasta difficile da trovare fino al 2027, citando “temporanei vincoli di fornitura del mercato e forte domanda”. Dietro questa formula piuttosto diplomatica si nasconde un problema molto più ampio, che va ben oltre il mondo dei videogiochi.

Il collo di bottiglia più serio che frena la distribuzione delle PlayStation è infatti una crisi globale dei componenti di memoria e di archiviazione. A innescarla è la fame di risorse delle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale, che stanno assorbendo una quantità enorme di chip. Un fenomeno che nel settore ha già guadagnato un soprannome piuttosto eloquente, RAMageddon.

Anche i listini raccontano bene come stanno le cose. La console di fascia alta di Sony aveva debuttato a novembre 2024 a circa 600 euro, mentre oggi il suo prezzo ufficiale è salito a circa 780 euro. Un rincaro tutt’altro che trascurabile, che si somma ai prezzi gonfiati del mercato dell’usato e delle aste online. Dal canto suo Sony non ha fornito per il momento ulteriori dettagli sulla situazione.

Wolverine e gli altri titoli che spingono le vendite

Sarebbe comunque ingiusto scaricare tutta la responsabilità sul gioco di Rockstar. Negli ultimi mesi su PlayStation sono arrivati altri titoli di grande richiamo, come Wolverine, esclusiva PS5 firmata dagli stessi autori delle avventure dell’Uomo Ragno. Stando ai dati circolati finora, il gioco avrebbe venduto 2,16 milioni di copie da settembre, un risultato che contribuisce a tenere alta la richiesta di console.

Il peso maggiore però lo porta sulle spalle GTA 6, il seguito tanto atteso di Grand Theft Auto 5, comparso per la prima volta nel 2013. Tra un capitolo e l’altro sono passati oltre dieci anni e l’attesa dei fan è cresciuta di pari passo. Il nuovo titolo a sfondo criminale offrirebbe un’area giocabile grande il doppio rispetto a quella del predecessore, e i preordini sono già aperti al prezzo di circa 70 euro.

Fonte: TecnoAndroid