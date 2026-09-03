Philips Hue, le novità 2026 tra AI, TV e nuovo design

Philips Hue amplia il proprio ecosistema di illuminazione intelligente con una nuova generazione di funzioni e prodotti presentati il 3 settembre 2026. Le novità annunciate da Signify puntano su tre direzioni precise: rendere le automazioni più semplici attraverso l’AI, aumentare le possibilità di sincronizzazione con i contenuti televisivi e portare l’illuminazione connessa verso nuovi concept di design.

Il nuovo pacchetto comprende Custom AI Behaviors, Back-up & Restore e una futura integrazione con Sonos, oltre a nuove soluzioni per l’intrattenimento come Philips Hue Play Screen Sync e Play HDMI sync box 4K. L’ecosistema si apre inoltre ai pannelli Nanoleaf Shapes, mentre il catalogo hardware cresce con nuove proposte per ambienti interni ed esterni.

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Per i prodotti già disponibili, Philips Hue Play Screen Sync parte da 119,99 euro, mentre il Play HDMI sync box 4K parte da 149,99 euro. La nuova gamma Play gradient strip light sarà disponibile dal 15 settembre da 99,99 euro. Il Wall Light Module per i pannelli Nanoleaf compatibili parte invece da 39,99 euro.

L’AI di Hue trasforma le automazioni in comandi naturali

Il cambiamento più importante sul fronte software riguarda Custom AI Behaviors, una funzione esclusiva per Hue Bridge Pro che permette di creare automazioni descrivendo semplicemente ciò che si desidera ottenere. L’assistente AI interpreta le istruzioni e le traduce in combinazioni di trigger, condizioni e azioni. In questo modo non è più necessario configurare manualmente ogni singolo elemento dell’automazione.

È possibile, per esempio, impostare comportamenti differenti per gli interruttori e i sensori durante il fine settimana, chiedere l’attivazione di una scena quando cala la luce naturale oppure associare una determinata illuminazione all’avvio della sincronizzazione con il sistema di intrattenimento. Custom AI Behaviors arriverà all’inizio di ottobre per gli utenti Bridge Pro nelle lingue supportate, attraverso un aggiornamento software.

Sempre sul versante della gestione dell’ecosistema arriva Back-up & Restore, pensato per salvare nel cloud Hue la configurazione di luci, accessori, stanze, zone, scene e automazioni. Il backup sarà disponibile per Hue Bridge e Bridge Pro, mentre inizialmente la funzione di ripristino sarà riservata agli utenti Bridge Pro. L’integrazione con Sonos, invece, arriverà con un futuro aggiornamento previsto a novembre. Alcuni interruttori Philips Hue, incluso Tap Dial Switch, potranno essere utilizzati per controllare l’audio senza aprire l’app: sarà possibile richiamare Sonos Favorites, mettere in pausa o riprendere la riproduzione, modificare il volume e cambiare traccia.

Screen Sync e HDMI sync box per una TV più immersiva

Philips Hue interviene anche sull’intrattenimento con due nuove soluzioni dedicate alla sincronizzazione dell’illuminazione con il televisore. Philips Hue Play Screen Sync è una soluzione plug-and-play che utilizza un obiettivo fisheye e la calibrazione automatica per analizzare in tempo reale ciò che viene mostrato sullo schermo. I colori rilevati vengono quindi trasferiti alle luci Hue compatibili presenti nell’ambiente. Il sistema può funzionare con app native delle smart TV, trasmissioni televisive e dispositivi collegati tramite HDMI, senza dipendere dalla sorgente utilizzata per riprodurre i contenuti.

Per le configurazioni basate su HDMI arriva invece Philips Hue Play HDMI sync box 4K. Il dispositivo ha un design sottile e una singola connessione HDMI e permette di sincronizzare l’illuminazione con contenuti in 4K. Una parte dell’esperienza può essere utilizzata anche senza Hue Bridge. Grazie al Bluetooth, una Play gradient TV strip light può infatti essere sincronizzata con Play HDMI sync box 4K oppure con Play Screen Sync. L’aggiunta di Hue Bridge o Bridge Pro consente di ampliare il sistema fino a 10 luci, creando un’illuminazione surround.

La nuova generazione delle Philips Hue Play gradient strip light e Play gradient strip light pro aggiunge inoltre maggiore flessibilità nell’installazione. Le strisce possono essere tagliate per adattarsi a televisori e configurazioni differenti e, per la prima volta, sarà disponibile una versione destinata a schermi fino a 100 pollici. L’ecosistema si allarga contemporaneamente grazie alla partnership con Nanoleaf. I pannelli Shapes compatibili, nelle versioni Hexagons, Triangles e Mini Triangles, potranno entrare nelle scene, nelle automazioni e nelle esperienze di intrattenimento Philips Hue attraverso il Wall Light Module.

Liane, Signe e Festavia ampliano il design Hue

La strategia di Philips Hue non riguarda soltanto le funzioni smart. Il catalogo si arricchisce infatti di nuovi apparecchi progettati per avere una presenza più marcata nell’ambiente domestico. La Philips Hue Liane 360° rope light utilizza ottiche progettate per creare un’illuminazione continua lungo l’intera circonferenza. La struttura flessibile permette di avvolgere pareti, mobili ed elementi architettonici, mentre la tecnologia Philips Hue OmniGlow punta a una diffusione uniforme e graduale della luce. La collezione Signe si amplia con Signe pendant, Signe pendulum e Signe pole. I nuovi modelli adottano profili sottili, materiali premium e una luce diffusa con effetto gradiente, con un’impostazione ispirata all’illuminazione architettonica. Per gli spazi esterni, Festavia introduce invece Curtain, Net e Icicle, mentre arrivano nuove applique e spot outdoor con un posizionamento più accessibile. Anche Philips Hue OmniGlow outdoor strip light amplia le possibilità per gli ambienti esterni.

La disponibilità dei nuovi prodotti parte da settembre 2026 e varia in base al mercato. Liane 360° parte da 399,99 euro, mentre Signe pendant, pendulum e pole partono da 349,99 euro. La gamma Festavia parte da 229,99 euro, gli apparecchi Outdoor Semeru, Scenova, Muscari e Struana da 79,99 euro e la OmniGlow outdoor strip light da 199,99 euro.