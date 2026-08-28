Perseverance filma l’eclissi di Phobos: il Sole visto da Marte

Dalla superficie di Marte il Sole ha un aspetto che non somiglia a quello a cui siamo abituati, e proprio lì Perseverance ha ripreso una eclissi di Phobos che vale più di quanto sembri a prima vista. Niente cieli che si spengono del tutto, niente corona solare, niente folla con gli occhialini di cartone. Solo una sagoma scura e irregolare che attraversa il disco solare in fretta, catturata da un rover che in quel momento era l’unico spettatore possibile.

L’immagine mostra esattamente questo. Una macchia nera dai bordi spigolosi, che a un occhio distratto potrebbe sembrare una macchia solare, ma che invece è Phobos, la più grande delle due lune marziane. Il transito è avvenuto il 12 agosto 2026, mentre sulla Terra si guardava un altro spettacolo, quello sopra le nostre teste. Coincidenza curiosa, e un po’ beffarda, perché nello stesso momento due mondi diversi stavano assistendo a due eventi astronomici completamente diversi tra loro.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché su Marte l’eclissi non è mai davvero un’eclissi

La differenza sta nelle proporzioni. Le distanze in gioco su Marte non sono le stesse del sistema Terra Luna, e le lune marziane sono corpi piccoli e dalla forma tutt’altro che sferica. Il risultato è che Phobos non riesce mai a coprire interamente il disco solare, e quindi quello che si osserva è sempre e soltanto un’eclissi parziale. Molto parziale. Una sorta di morso rapido nella luce, visibile per pochi istanti prima che la piccola luna prosegua per la sua strada.

Chi si aspetta il buio improvviso, l’abbassamento della temperatura, gli uccelli che smettono di cantare, resterebbe deluso. Su Marte non funziona così. Ed è anche il motivo per cui uno spettacolo come quello osservato dalla Terra lo scorso 12 agosto non potrà mai essere replicato dalla superficie del Pianeta Rosso, per quanto si aspetti.

Le immagini della Mastcam-Z e il valore scientifico del transito

Il transito è stato seguito dalla camera Mastcam Z, lo strumento che funziona come una coppia di occhi ad alta risoluzione montati sull’albero del rover. Le riprese sono state poi trattate con una colorazione pensata per simulare ciò che vedrebbe una persona guardando il Sole attraverso gli appositi occhiali da eclissi. Un accorgimento estetico, certo, ma anche un modo per rendere immediatamente leggibile un fenomeno che altrimenti apparirebbe come un disco bianco slavato con una macchia sopra.

Dietro la bellezza dell’immagine, però, c’è la parte concreta. Osservazioni come questa non servono solo a produrre cartoline dallo spazio. Ogni transito di Phobos davanti al Sole, cronometrato con precisione dalla superficie, permette di affinare i modelli sull’orbita della luna e di capire meglio come questa stia evolvendo nel tempo. Piccoli dati raccolti con pazienza che, sommati, raccontano il destino del satellite.

È un lavoro fatto di misure minime e ripetute, il tipo di scienza che non finisce nei titoli ma che costruisce le conoscenze reali su un sistema planetario diverso dal nostro. E il fatto che a farlo sia un rover posato su un altro pianeta, che alza la testa verso il cielo al momento giusto per non perdersi qualche secondo di transito, dice parecchio su quanto sia diventata ordinaria un’operazione che vent’anni fa sarebbe sembrata fantascienza.

Le immagini raccolte da Perseverance durante il passaggio di Phobos restano dunque un documento doppio, visivo e scientifico allo stesso tempo, arrivato da un punto di osservazione che nessun essere umano ha ancora avuto la possibilità di occupare.