Perplexity Portable Computer: l’AI locale con NVIDIA DGX Spark

Con Perplexity Portable Computer l’intelligenza artificiale smette di essere qualcosa che vive solo dentro un data center lontano e comincia a girare direttamente sulla macchina di chi la usa. È il nome della nuova versione di Perplexity Computer, sviluppata insieme a NVIDIA, pensata per lavorare in locale e non per spedire ogni singola richiesta verso server remoti. Un cambio di prospettiva che, per chi maneggia materiale delicato, non è affatto un dettaglio secondario.

Il punto di partenza è semplice. La stragrande maggioranza delle attività svolte con l’AI passa dal cloud, e questo significa che i dati viaggiano, escono dal computer, finiscono altrove. Per l’uso quotidiano, quello generico, quello che ormai fa quasi chiunque più volte al giorno, il compromesso è accettabile. Il discorso cambia parecchio quando entrano in ballo informazioni sensibili, riservate, magari coperte da accordi. Codice proprietario, contratti, documenti aziendali interni. In quei casi l’idea di inviare tutto a un server esterno smette di essere comoda e diventa un problema concreto.

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Dal cloud alla scrivania, un passaggio ormai maturo

Negli ultimi tempi l’hardware ha fatto passi avanti sufficienti a reggere il peso. I computer sono diventati abbastanza potenti da assorbire una fetta consistente del lavoro che prima veniva delegato ai grandi centri di calcolo. E non è solo questione di muscoli. Anche i modelli si sono adattati, con versioni progettate fin dall’inizio per girare in locale, ottimizzate per consumare meno risorse senza crollare in termini di qualità delle risposte.

In questo scenario si inserisce la collaborazione tra due nomi pesanti del settore, uno sul fronte software e l’altro su quello hardware. Da un lato Perplexity, dall’altro NVIDIA. Il risultato è una soluzione che non punta al pubblico più generalista ma a chi ha esigenze specifiche e non può permettersi di trattare la privacy come un optional.

Cosa fa davvero Portable Computer

La tentazione sarebbe quella di liquidarlo come un chatbot che funziona senza connessione, ma sarebbe una lettura riduttiva. Portable Computer è costruito per fare cose più articolate. Gestisce la pianificazione delle attività, si occupa della ricerca locale sui contenuti presenti sulla macchina e coordina più strumenti insieme, orchestrandoli invece di limitarsi a rispondere a una domanda alla volta.

Tutto questo viene eseguito sul DGX Spark di NVIDIA, il dispositivo su cui poggia l’intera architettura. Il carico computazionale resta lì, sulla scrivania, senza rimbalzare verso l’esterno. È la differenza sostanziale rispetto a un assistente tradizionale, dove ogni richiesta implica per forza un viaggio di andata e ritorno attraverso la rete.

Per chi lavora con documentazione riservata la questione è pratica prima ancora che filosofica. Poter interrogare un archivio di contratti o far analizzare del codice senza che quel materiale lasci l’ambiente controllato dell’azienda cambia parecchie cose, dalle policy interne fino alla gestione dei rapporti con i clienti. Non serve costruire deroghe o procedure straordinarie, perché il dato semplicemente non si muove.

C’è poi il tema della continuità operativa. Un sistema che gira in locale non dipende dalla qualità della connessione né dalla disponibilità di un servizio esterno in quel preciso momento. La differenza tra il vecchio modello e questo nuovo approccio sta tutta lì, nella distanza che i dati devono percorrere prima di trasformarsi in una risposta utile.

Perplexity e NVIDIA hanno insomma preso una direzione precisa, quella dell’AI privata, spostando il baricentro dal cloud alla macchina dell’utente e costruendo attorno a questa scelta un sistema capace di reggere attività complesse e non soltanto conversazioni.