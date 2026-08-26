Chromebook, Quick Share cambia tutto: come attivarlo in un minuto

Chi ha comprato un Chromebook pensando di portarsi a casa un computer buono solo per navigare e scrivere qualche documento probabilmente non ha ancora aperto tutti i menù giusti. La macchina è nata così, va detto: una versione più leggera e più economica del notebook classico, pensata per la scuola, per il browser, per gli applicativi online di Google. Solo che nel frattempo ChromeOS è cresciuto, e con gli ultimi aggiornamenti mette a disposizione una serie di strumenti che trasformano il dispositivo in qualcosa di parecchio più completo e versatile di quanto suggerisca la sua reputazione. Il punto è che molte di queste funzioni non arrivano già attive. Sono lì, disponibili, ma vanno cercate e accese a mano, spulciando dentro le impostazioni. Chi non ha voglia di mettere le mani nei sottomenù rischia di usare per anni un decimo di quello che il sistema sa fare, restando convinto che oltre al browser non ci sia molto altro.

Quick Share, il ponte tra Chromebook e Android

La funzione più immediatamente utile, tra quelle arrivate su ChromeOS, si chiama Quick Share. Serve a condividere qualsiasi tipo di file tra un Chromebook e i dispositivi Android nelle vicinanze, senza cavi, appoggiandosi alla rete WiFi oppure al Bluetooth. Detta così può sembrare un dettaglio tecnico, in pratica è il tipo di comodità che cambia il modo di lavorare tutti i giorni.

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Il caso classico: una fotografia scattata col telefono, o un documento salvato sul tablet, che serve sul computer. La routine abituale prevede di inviarsi il file da soli via posta elettronica, oppure di caricarlo temporaneamente su Drive per poi scaricarlo dall’altra parte. Con Quick Share il passaggio intermedio salta del tutto e il trasferimento va diretto dal telefono al portatile. Meno passaggi, meno copie sparse in giro, meno tempo perso.

Come attivarla e quali requisiti servono

L’attivazione parte dal menù impostazioni di ChromeOS. Bisogna cercare la sezione Dispositivi connessi e da lì accendere la voce Quick Share. Fatto questo, il sistema chiede di scegliere il tipo di visibilità del dispositivo, e le opzioni sono quattro: I tuoi dispositivi, Contatti, Nascosto oppure Disponibile per tutti. Vale la pena ricordare che quest’ultima impostazione si disattiva da sola dopo 10 minuti, quindi va bene per il trasferimento occasionale con un dispositivo che non è tra i propri, meno per un uso continuativo.

Sul fronte compatibilità la barriera è bassa, ma esiste. Per far funzionare la condivisione serve almeno Chrome OS 91, il che significa che anche macchine non recentissime possono sfruttarla senza problemi. Chi ha un Chromebook aggiornato negli ultimi anni non deve preoccuparsi, chi invece lo tiene fermo da tempo farebbe bene a controllare la versione del sistema prima di andare a caccia dell’opzione nei menù.

Un dispositivo più completo di quanto sembri

Il ragionamento vale oltre la singola funzione. L’idea diffusa che il Chromebook sia una macchina limitata nasce da come questi portatili sono stati presentati all’inizio, quando l’attenzione era tutta su navigazione web, studio e creazione di documenti attraverso i servizi online di Google. Quella descrizione oggi racconta soltanto una parte della storia. Gli aggiornamenti hanno aggiunto strumenti che ampliano il perimetro d’uso, e la maggior parte di questi resta nascosta proprio perché il sistema punta a restare semplice per chi vuole solo aprire il browser e lavorare. Chi ha qualche minuto da dedicare alle impostazioni si ritrova con un portatile che dialoga con il telefono, sposta file al volo e copre situazioni che prima richiedevano giri lunghi e scomodi.