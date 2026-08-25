Genesis GV90: SUV full size con porte senza montante e AI

Il Genesis GV90 è il primo SUV full size della casa coreana e si è mostrato al pubblico lo scorso 19 agosto al Palace of Fine Arts di San Francisco, portando con sé due cose che il marchio definisce primati mondiali: porte che si aprono e si chiudono da sole senza montante centrale e un’intelligenza artificiale pensata per governare davvero l’auto, non per rispondere a due domande come farebbe un libretto di istruzioni digitale. Si tratta della versione di serie della concept Neolun vista nel 2024, e arriva in due varianti, la GV90 standard e appunto la Neolun.

Il marchio è giovane, nato nel 2015, ma la crescita è stata rapida: un milione di vetture vendute nel mondo in meno di otto anni. Questo modello segna l’ingresso nel segmento dei SUV di grandi dimensioni e nasce su una piattaforma inedita chiamata eMP, riservata ai soli modelli di punta.

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Gleo AI, l’assistente che comanda la vettura

Il sistema di bordo si chiama Gleo AI ed è un agente di intelligenza artificiale generativa che permette a chi siede in auto di controllare diverse funzioni parlando normalmente. Hyundai Motor Group lo descrive come un sistema di riconoscimento vocale per il “controllo intelligente del veicolo”, cioè la possibilità di regolare impostazioni e recuperare informazioni conversando, invece di perdersi tra i menu.

Gleo AI gira sopra Pleos Connect, la nuova piattaforma di infotainment del gruppo costruita su Android Automotive OS. L’azienda prevede di portarla su oltre 20 milioni di veicoli dei propri marchi entro il 2030, e GV90 è tra i primi modelli Genesis ad adottarla. Il vantaggio pratico è l’ecosistema di applicazioni: siccome il sistema non specchia lo smartphone ma funziona in autonomia, le app di terze parti si scaricano direttamente sul display attraverso il Pleos App Market, un po’ come succede su una smart TV. Per adesso Genesis parla di Gleo AI in termini piuttosto generici, ma l’integrazione lascia intuire la direzione verso cui vanno le auto, con il software al posto di pulsanti e sottomenu.

Porte ad armadio senza montante centrale

La firma della versione Neolun sono le porte battenti contrapposte, ribattezzate Neolun Arch Gate, costruite senza montante B e capaci di aprirsi e chiudersi da sole. Il montante B è quel pilastro verticale tra porta anteriore e posteriore che tiene su il tetto e protegge l’abitacolo negli urti laterali. Toglierlo, di solito, significa rinunciare a qualcosa. Senza un punto d’ancoraggio per la cerniera tradizionale, la porta posteriore aveva bisogno di un altro modo per liberarsi dell’anteriore. La soluzione è una cerniera a doppio movimento: il pannello prima scorre leggermente verso l’esterno, poi ruota. Aperte entrambe, si guardano l’una con l’altra e lasciano un varco enorme per salire e scendere.

Per la sicurezza, la carrozzeria intorno è stata irrobustita. Due travi in acciaio ad altissima resistenza si prendono in carico il lavoro del montante, distribuendo le forze dell’impatto sul telaio invece che su un singolo pilastro. C’è anche un roll bar nascosto nella struttura, una gabbia una volta e mezza più spessa rispetto a quella di un’auto normale, con tubi in acciaio ad alta resistenza e schiuma strutturale. Genesis sostiene che il comportamento in caso di incidente sia identico a quello di una vettura con montante B, anche se resta una dichiarazione del costruttore e non un test indipendente. Completa il pacchetto un airbag che copre l’intero tetto in vetro in caso di ribaltamento.

Numeri, abitacolo e allestimenti

I due motori, anteriore e posteriore, sviluppano 657 cavalli e circa 800 Nm di coppia. La batteria da 123,5 kWh è la più capiente mai usata dal gruppo su un’elettrica e garantisce alla versione a sette posti circa 500 chilometri di autonomia secondo i test interni. Dal 10 all’80 per cento servono 22 minuti con una colonnina da 350 kW. Le ruote posteriori sterzanti, fino a cinque gradi, riducono il raggio di sterzata a quello di una berlina media.

Fuori, la silhouette arrotondata si ispira alla giara lunare coreana, con fari incisi al laser, cerchi forgiati da 24 pollici e 16 tinte disponibili. Dentro, un display OLED a scomparsa passa da 23,6 pollici in marcia a 24,6 pollici a vettura ferma, mentre un head up display da 25 pollici sostituisce la strumentazione. L’impianto audio Bang & Olufsen opzionale conta 25 altoparlanti con Dolby Atmos e una modalità che ricostruisce l’acustica di sale come la Boston Symphony Hall. La gamma prevede anche una GV90 Neolun First Edition a tiratura limitata, con abbinamenti bicolore esclusivi e finiture in cashmere. Prezzi e data di arrivo sul mercato non sono ancora stati comunicati.