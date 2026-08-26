Claude unifica la memoria tra chat e Cowork: come funziona

La memoria di Claude diventa una sola, condivisa tra la chat e Claude Cowork: è questo il cuore dell’aggiornamento annunciato da Anthropic il 25 agosto 2026, che elimina la separazione tra i due ambienti e permette all’assistente di ricordare le stesse cose ovunque venga utilizzato. Fino a ieri chi lavorava con Cowork si ritrovava a rispiegare da capo contesti già discussi altrove. Adesso quel passaggio salta, perché il bagaglio di informazioni raccolto durante le conversazioni viaggia insieme all’utente.

L’azienda lo spiega senza troppi giri di parole: Cowork ora ha una memoria, ed è la stessa usata in chat. Il risultato pratico è meno tempo speso a ricostruire il quadro e più continuità nel riprendere il filo del lavoro. Quando Cowork esegue un’attività nel cloud, tutto quello che Claude ha imparato dalle conversazioni è già lì a disposizione, e vale anche il percorso inverso.

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Claude: come funziona la memoria unificata tra chat e Cowork

L’idea è semplice quanto efficace. Si affida un compito a Cowork e il sistema parte da ciò che Claude già conosce grazie agli scambi precedenti: il progetto discusso qualche giorno prima, le preferenze del proprio responsabile, il cliente seguito nel trimestre passato. Nessun copia e incolla di contesto, nessun riepilogo iniziale da preparare a mano.

È un cambiamento che tocca soprattutto chi usa Claude in modo continuativo per attività di lavoro, dove la frammentazione tra strumenti diversi si trasforma rapidamente in tempo perso. Anthropic insiste su un punto: il controllo resta in mano a chi usa il servizio, che decide cosa finisce dentro quella memoria e cosa no.

Argomenti sensibili esclusi salvo scelta contraria

Sul fronte della privacy l’impostazione predefinita è prudente. Claude non salva in memoria i temi considerati sensibili, come la salute o le convinzioni personali. La funzione esiste, ma va attivata manualmente dalle impostazioni dedicate alla memoria, per chi ritiene che rispiegare ogni volta certi aspetti sia più fastidioso che utile.

Una scelta che riflette un approccio ormai comune tra i fornitori di assistenti basati su intelligenza artificiale: lasciare disattivate per default le categorie di dati più delicate, spostando sull’utente la decisione se includerle o meno. Chi vuole una memoria più completa può farlo, chi preferisce tenere certe informazioni fuori dal sistema non deve fare assolutamente nulla.

Disponibilità su tutti i piani, anche gratuito

L’aggiornamento non è riservato agli abbonamenti più costosi. La memoria è attiva di default sui piani Free, Pro e Max, e funziona su web, desktop e mobile. Quindi anche chi utilizza Claude senza pagare nulla trova la funzione già operativa, salvo appunto la parte relativa agli argomenti sensibili che resta spenta fino a esplicita attivazione.

Per iOS e Android serve un passaggio in più: aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, altrimenti le novità più recenti non compaiono. Su Mac la funzione è supportata insieme al resto delle piattaforme, coerentemente con l’idea di un’esperienza uniforme indipendentemente dal dispositivo in uso.

Il rilascio arriva dopo una serie di interventi che hanno progressivamente ampliato il raggio d’azione dell’assistente di Anthropic, dall’integrazione con 1Password che consente a Claude di accedere ai siti senza vedere le password, fino al potenziamento della modalità vocale con modelli più capaci. Sempre nel corso dell’ultimo periodo l’azienda ha aperto l’accesso gratuito alle funzioni premium per gli insegnanti.

La direzione appare piuttosto chiara: trasformare Claude da strumento conversazionale a compagno di lavoro persistente, capace di conservare il contesto tra una sessione e l’altra e tra ambienti diversi. La memoria unificata tra chat e Cowork è il tassello che mancava per rendere questo passaggio meno teorico e più concreto nell’uso quotidiano.