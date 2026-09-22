PC acceso di notte: spegnerlo ogni sera non serve più

Spegnere il PC ogni sera è una di quelle abitudini ereditate da un’epoca in cui i computer erano macchine isolate, con un cursore lampeggiante al prompt dei comandi e poco altro da fare. Negli anni Novanta, prima di premere l’interruttore, serviva persino lanciare il comando “park” per mettere in sicurezza la testina del disco rigido, altrimenti il rischio concreto era ritrovarsi con l’hard disk corrotto al riavvio successivo. E poi c’erano i monitor CRT, che lasciati accesi a lungo si prendevano il famoso burn in. Oggi però lo scenario è completamente diverso, e la domanda merita una risposta aggiornata.

La risposta secca è che un computer moderno non ha alcun bisogno di essere spento tutte le sere. Non si tratta più di una macchina monotasking chiusa in camera, ma di un dispositivo connesso che continua ad avere cose da fare anche quando nessuno lo sta usando. Anzi, è persino preferibile che aggiornamenti e manutenzione vengano eseguiti durante la notte, perché altrimenti il sistema li piazzerà proprio nel momento in cui serve lavorare.

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Il consumo notturno pesa molto meno di quanto si pensi

Sarebbe assurdo sostenere che un PC acceso non consumi nulla, ma la gestione energetica di oggi è un’altra storia. Le CPU lavorano solo alla velocità necessaria, e lo stesso principio vale per quasi tutti i componenti. Il consumo energetico in idle può andare da pochi watt per un mini PC fino a superare il kilowatt per una configurazione gaming di fascia alta sotto pieno carico, ma sono due estremi che raramente si toccano di notte.

Resta poi l’opzione della sospensione. Mettere la macchina in sleep impedisce agli applicativi di aggiornarsi, però Windows può impostare un timer di riattivazione per la manutenzione programmata e poi rimettere tutto a dormire. Detto questo, lasciare il computer acceso durante la notte non è un problema, a meno che i pochi centesimi di elettricità consumati in idle risultino inaccettabili.

Accensioni e spegnimenti logorano davvero l’hardware?

Per anni ha circolato il consiglio opposto, cioè lasciare il PC sempre acceso per evitare lo stress dell’avvio a freddo. Quel ragionamento riguardava soprattutto i dischi meccanici, sottoposti a uno sforzo maggiore quando i piatti passano da fermi a migliaia di giri. I produttori indicano effettivamente un valore di cicli start/stop, ma si parla di decine di migliaia, una soglia che difficilmente viene raggiunta nella vita normale di un’unità.

Tra l’altro, gli hard disk attuali fermano i piatti da soli anche a computer acceso, per risparmiare energia e ridurre l’usura del motore centrale. Quindi il motore si spegne comunque, salvo configurazioni che impongono la rotazione continua. Sempre ammesso che si usino ancora dischi meccanici, visto che ormai gli SSD dominano, e lì il parametro davvero rilevante è la resistenza in scrittura, non i cicli di accensione. C’è poi il capitolo delle escursioni termiche. L’idea era che riscaldare e raffreddare i componenti generasse stress meccanico per dilatazione e contrazione. Si arrivava a parlare di “chip creep”, con i chip che si sfilavano dagli zoccoli, e tra i consigli di troubleshooting c’era il controllo che tutto fosse ben inserito sulla scheda madre. Oggi, sui desktop, l’unico componente con socket è la CPU, e la forza di serraggio del dissipatore non le lascia margine di movimento. Il ciclo termico produce comunque una sollecitazione fisica, ma non esistono indicazioni dei produttori in merito né segnalazioni diffuse di schede madri crepate dal calore.

Lo spegnimento non azzera Windows come si crede

Il meme del “hai provato a spegnerlo e riaccenderlo” resiste, però c’è una differenza sostanziale tra riavvio e spegnimento. Riavviare il PC dà davvero una ripartenza pulita e spesso risolve problemi di driver, mentre l’accensione a freddo potrebbe non farlo affatto.

Il motivo è l’avvio rapido, quasi sempre attivo, che di fatto iberna il kernel della sessione precedente. Tutti i problemi accumulati prima dello spegnimento si ritrovano intatti alla riaccensione. Spegnere ha senso quando il portatile va riposto in un cassetto o quando la macchina resterà inutilizzata per giorni. Negli altri casi conviene affidarsi a sospensione, ibernazione oppure lasciare tutto acceso, con la gestione automatica di energia e manutenzione.

Fonte: TecnoAndroid