Amazon Aggiungi alla Consegna: nuovo servizio Prime in Italia

Chi ordina spesso su Amazon conosce bene quella sensazione: ordine confermato, pacco già in viaggio, e un secondo dopo arriva il pensiero di aver dimenticato qualcosa. Ora c’è una risposta concreta, e si chiama Aggiungi alla Consegna, il nuovo servizio arrivato anche in Italia che consente ai clienti Amazon Prime di infilare un altro prodotto dentro una spedizione già avviata, senza dover far partire un ordine separato. Funziona su una logica semplice, quasi banale nella sua utilità: se il corriere non ha ancora chiuso quella consegna, l’articolo nuovo ci finisce dentro.

Nella pratica il meccanismo è visibile subito. Sugli articoli idonei compare un pulsante blu con la scritta Aggiungi alla Consegna, sia tra i risultati di ricerca sia nella scheda del singolo prodotto. Basta selezionarlo, completare l’acquisto nel modo consueto e il gioco è fatto, con il nuovo articolo che viene agganciato alla spedizione già programmata. Amazon precisa che l’opzione può comparire anche per consegne attese in giornata o per il giorno successivo, a patto che ci sia ancora una finestra temporale utile per integrare l’ordine.

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Quali prodotti si possono aggiungere e cosa succede se ci si ripensa

Il perimetro non è illimitato, ed è bene saperlo. Le categorie coinvolte sono comunque parecchie: prodotti per la casa, articoli per animali domestici, elettronica, abbigliamento e libri, più altri articoli compatibili che il sistema individua di volta in volta. Tradotto, non qualsiasi cosa presente sullo store può essere infilata in una consegna già in movimento. È la piattaforma stessa a segnalare quali prodotti rientrano nell’opzione, mostrando il pulsante solo quando la logistica lo permette davvero.

C’è anche una piccola rete di sicurezza per chi cambia idea. Subito dopo aver aggiunto un articolo alla spedizione si può usare la funzione Annulla ordine, seguendo la stessa procedura standard già prevista dal servizio clienti. Nessun percorso alternativo, nessuna trafila diversa da quella a cui gli utenti sono abituati.

Perché questa funzione risolve un problema reale

La questione che Amazon prova a sistemare è tra le più comuni nello shopping online. L’ordine chiuso con troppa fretta, l’articolo dimenticato nel carrello, e poi la scelta obbligata tra fare un secondo acquisto separato oppure aspettare un’altra consegna, magari in un giorno diverso. Con Aggiungi alla Consegna quei due momenti si fondono, quando la macchina logistica lo consente. Meno pacchi in giro, meno passaggi del corriere, meno attese spezzettate.

Vale la pena sottolineare un dettaglio non secondario: il servizio è riservato ai clienti Prime, quindi resta un vantaggio legato all’abbonamento. L’accesso avviene tramite l’app Amazon Shopping oppure dal sito Amazon.it navigando da smartphone e altri dispositivi mobili. Chi utilizza prevalentemente il computer, almeno per ora, non troverà il pulsante blu nella stessa posizione.

Un’altra cosa da mettere in conto riguarda i tempi. Il rilascio è graduale, il che significa che l’opzione potrebbe non apparire immediatamente su tutti gli account Prime attivi in Italia. Capita spesso con le novità introdotte sulla piattaforma: prima un gruppo ristretto di utenti, poi l’allargamento progressivo. Amazon ha fatto sapere di voler estendere la disponibilità a un numero maggiore di clienti nel corso delle prossime settimane, quindi chi al momento non vede il tasto dovrà semplicemente riprovare più avanti.

Il funzionamento resta comunque legato a una condizione precisa, quella temporale. Se la spedizione è ancora aperta alle modifiche, l’aggiunta va a buon fine. Se invece il pacco ha già superato la soglia oltre la quale non si può più intervenire, il pulsante semplicemente non compare e si torna al classico ordine separato, con i tempi e le modalità di sempre.

Fonte: TecnoAndroid