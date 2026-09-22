Samsung QLED verso l’addio: produzione crollata a 3 milioni

Samsung sembra pronta a chiudere un capitolo lungo quasi un decennio, quello dei pannelli QLED basati sulla tecnologia Quantum Dot, che per anni hanno rappresentato il biglietto da visita dei suoi televisori. I numeri che circolano sono piuttosto netti: la produzione di questo tipo di pannelli sarebbe crollata nel 2026 a circa 2/3 milioni di unità, contro i circa 10 milioni dell’anno precedente. L’anno è ancora in corso, certo, ma un recupero completo nel tempo che resta appare ormai fuori portata.

Dietro questa frenata c’è una ragione abbastanza semplice da raccontare, meno semplice da gestire per chi la subisce. La concorrenza cinese, con HiSense e TCL in prima fila, ha imparato a produrre gli stessi pannelli a costi molto più bassi. Risultato: i margini si assottigliano e differenziare l’offerta diventa complicato, soprattutto nella fascia media, che è poi quella dove si gioca la partita dei volumi.

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Perché il Quantum Dot non basta più a fare la differenza

Vale la pena ricordare cosa ha rappresentato il Quantum Dot per il colosso sudcoreano. Quando arrivò sul mercato, veniva proposto come l’alternativa premium ai televisori LCD tradizionali: colori più brillanti, maggiore luminosità, una resa che giustificava il sovrapprezzo. Su quella tecnologia Samsung ha costruito e consolidato la propria leadership nel mercato globale dei televisori, declinandola prima in QLED e poi in Neo QLED, la versione che abbina i Mini LED allo strato di punti quantici.

Il problema è che una tecnologia smette di essere un vantaggio competitivo nel momento in cui la sanno fare tutti, e a prezzi più aggressivi. È esattamente quello che è successo. I produttori cinesi hanno riempito gli scaffali di modelli con specifiche simili e listini più bassi, e per Samsung mantenere un posizionamento premium su quel terreno è diventato un esercizio sempre più faticoso. Da qui la scelta di cambiare strada, spingendo su soluzioni tecnicamente più raffinate dove il vantaggio possa durare un po’ di più.

Mini LED in basso, RGB Mini LED in alto

Il riassetto è già cominciato e si vede nei cataloghi. Diversi modelli QLED di fascia bassa stanno sparendo, rimpiazzati da televisori Mini LED senza lo strato Quantum Dot. Una scelta che ha due facce. Da un lato i Mini LED portano benefici concreti sulla luminosità e sul controllo della retroilluminazione, il che si traduce in neri generalmente più profondi e in un contrasto migliore. Dall’altro, togliere i punti quantici significa rinunciare a qualcosa sul fronte della resa cromatica, ed è un compromesso che l’occhio più allenato potrebbe notare.

Nelle fasce alte il discorso cambia, e cambia in meglio. Qui il Neo QLED sta lasciando spazio agli RGB Mini LED, che in alcuni mercati vengono commercializzati con il nome di Micro RGB. Il principio è diverso: invece di affidarsi ai filtri cromatici per generare i colori, questi pannelli usano direttamente LED colorati. Meno passaggi intermedi, meno perdite, colori più fedeli e più ampi. È il tipo di salto tecnologico su cui Samsung sembra voler ricostruire la propria distanza dalla concorrenza, in un segmento dove i produttori cinesi faticano ancora a inseguire.

La transizione, insomma, procede su due binari paralleli. Sotto, con soluzioni Mini LED più economiche da produrre che permettono di restare competitivi sul prezzo. Sopra, con una tecnologia nuova che riporta il marchio nel territorio dove ha sempre voluto stare, quello dei televisori di riferimento. In mezzo, il Quantum Dot che ha accompagnato il marchio per anni finisce progressivamente ai margini, ridimensionato da numeri di produzione che parlano da soli.

Fonte: TecnoAndroid