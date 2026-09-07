Pandora, la missione NASA studia 20 esopianeti in cerca d’acqua

Con il lancio dell’11 gennaio 2026 in orbita terrestre bassa, la missione Pandora della NASA ha ufficialmente iniziato le sue rilevazioni scientifiche, e l’obiettivo è tutt’altro che generico: almeno 20 esopianeti finiranno sotto osservazione, con particolare attenzione a quello che si nasconde nelle loro atmosfere. Acqua, nubi, foschie. Tre indizi che, messi insieme, raccontano molto più di quanto si possa immaginare su mondi che restano invisibili a occhio nudo e distanti anni luce dal Sistema solare.

Il punto è che studiare l’atmosfera di un pianeta lontanissimo non è mai un’operazione pulita. Serve conoscere bene la stella attorno a cui quel pianeta ruota, perché la luce stellare porta con sé una firma che si mescola a quella del pianeta stesso. È un problema noto a chiunque si occupi di questi temi, e per anni ha rappresentato uno dei limiti più fastidiosi nell’interpretazione dei dati raccolti.

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Separare il segnale del pianeta da quello della stella

Qui sta il senso vero di Pandora. Il piccolo satellite lavorerà proprio per distinguere ciò che appartiene all’atmosfera planetaria da ciò che invece viene prodotto dalla stella ospite. Una differenza sottile ma decisiva, perché una macchia stellare o una variazione di attività superficiale possono simulare la presenza di composti che in realtà sul pianeta non ci sono affatto. Oppure, al contrario, possono mascherarli.

La ricerca di acqua nelle atmosfere resta uno dei filoni più seguiti, e non solo per ragioni simboliche. La presenza di vapore acqueo, insieme alla lettura di nubi e foschie, aiuta a ricostruire la struttura fisica di un’atmosfera, la sua densità, il modo in cui trattiene o disperde il calore. Sono elementi che poi finiscono nei modelli usati per capire quanto un mondo possa somigliare al nostro, o quanto invece se ne allontani.

La zona abitabile e tutto quello che sta fuori

Negli ultimi anni la caccia ai pianeti rocciosi ha prodotto risultati notevoli. Ne sono stati individuati moltissimi, alcuni con caratteristiche vagamente simili a quelle della Terra, eppure nessuno finora si è rivelato davvero adatto alla vita per come viene comunemente intesa. Il concetto di zona abitabile resta il riferimento principale, quella fascia orbitale in cui le condizioni vengono considerate ideali perché possa svilupparsi attività biologica. Né troppo vicino né troppo lontano dalla stella, insomma.

Solo che negli ambienti scientifici si sta facendo strada un’idea diversa, o meglio, complementare. Potrebbero esistere altre possibilità, configurazioni finora prese poco in considerazione, scenari in cui la vita riuscirebbe a emergere anche fuori dai confini classici di quella fascia. Non è una certezza, è una pista. Ma basta a giustificare uno sguardo più largo su ciò che orbita là fuori.

Un satellite piccolo con un compito preciso

La NASA lavora da tempo sull’osservazione dei mondi lontani, e Pandora si inserisce in questo percorso con un ruolo specifico più che con l’ambizione di sostituire strumenti più grandi. Il satellite è compatto, opera in orbita terrestre bassa e ha una lista di bersagli definita, quei venti e passa esopianeti che verranno seguiti con continuità per capire come si comportano nel tempo.

L’approccio è quello del monitoraggio prolungato, perché una singola osservazione dice poco quando la variabile stellare entra pesantemente nell’equazione. Guardare più volte lo stesso sistema, invece, permette di isolare i comportamenti ricorrenti della stella e di sottrarli dal quadro complessivo, lasciando emergere il segnale che interessa davvero. Le rilevazioni scientifiche sono partite e i primi dati arriveranno da mondi che, fino a oggi, sono stati poco più che punti di luce interpretati con margini di incertezza notevoli.