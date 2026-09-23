Paleodictyon, un nuovo studio smentisce gli organismi molli

Il mistero del Paleodictyon torna al centro della discussione scientifica grazie a una nuova ricerca che ribalta una delle spiegazioni più accreditate: quelle curiose formazioni a nido d’ape, disegnate forse perfino da Leonardo da Vinci, non sarebbero opera di creature dal corpo molle. Un dettaglio che può sembrare tecnico, e invece tocca il cuore di quella che viene descritta come una delle enigmi più resistenti della paleontologia.

Chi non ha mai sentito nominare il Paleodictyon probabilmente resterà sorpreso dall’aspetto di queste strutture. Una geometria regolare, esagonale, quasi troppo ordinata per essere naturale. Somiglia davvero a un favo, con celle disposte secondo uno schema che si ripete con una precisione che ha sempre messo in difficoltà chi cercava di attribuirla a un processo casuale. Ed è proprio questa regolarità ad aver alimentato per decenni l’idea che dietro ci fosse un organismo, qualcosa di vivo capace di scavare, organizzare, costruire.

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Perché la pista degli organismi dal corpo molle vacilla

L’ipotesi più diffusa puntava su creature dal corpo molle, animali privi di parti dure e quindi difficilissimi da fossilizzare. Una spiegazione comoda, in un certo senso: se l’autore del disegno non lascia tracce di sé, l’assenza di resti non è un problema, diventa anzi parte della teoria. Il ragionamento reggeva, ma con un limite evidente, e cioè l’impossibilità di verificarlo davvero.

La nuova ricerca sposta però il baricentro. I risultati suggeriscono che quelle formazioni a nido d’ape non siano state generate da organismi di questo tipo, il che significa rimettere in discussione anni di interpretazioni. Non si tratta di una correzione marginale. Se cade il presunto costruttore, resta in piedi solo la struttura, con tutta la sua geometria inspiegata, e la domanda torna al punto di partenza. Chi, o cosa, ha prodotto quel reticolo così ordinato.

Il disegno attribuito a Leonardo e il fascino di un enigma lungo secoli

C’è poi il dettaglio che rende la storia ancora più affascinante, e cioè il possibile passaggio di Leonardo da Vinci. Secondo quanto emerso, alcune di quelle formazioni a nido d’ape sarebbero state schizzate proprio dal genio toscano, il che collocherebbe l’osservazione del fenomeno molto indietro nel tempo, ben prima che la paleontologia esistesse come disciplina strutturata.

Un uomo abituato a guardare la natura con occhio analitico si sarebbe quindi imbattuto in quel motivo esagonale, avrebbe provato a riprodurlo, e forse a capirlo. Cinque secoli dopo, la scienza non ha ancora una risposta definitiva. Vale la pena fermarsi un attimo su questo aspetto, perché racconta qualcosa sulla natura stessa della ricerca: ci sono questioni che attraversano epoche intere senza lasciarsi risolvere, e il Paleodictyon è tra queste.

La sensazione, leggendo i nuovi risultati, è che il campo delle possibilità si stia restringendo più che allargando. Escludere una spiegazione non equivale a trovarne una, certo, ma in paleontologia anche eliminare un’ipotesi ha valore. Significa che le energie della ricerca possono spostarsi altrove, verso meccanismi diversi, magari non biologici nel senso tradizionale del termine.

Restano le celle esagonali, la loro precisione quasi matematica, e una comunità scientifica che continua a interrogarsi su cosa le abbia prodotte. La nuova ricerca non chiude la partita, ma la riscrive, togliendo di mezzo il sospettato principale e lasciando il fossile più enigmatico della disciplina ancora senza un autore riconosciuto.

Fonte: TecnoAndroid