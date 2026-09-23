LEGO Dragon Ball: il teaser conferma la collaborazione

Il teaser pubblicato sui canali social ufficiali ha confermato quello che i collezionisti aspettavano da anni: LEGO Dragon Ball è realtà. Pochi secondi di video, le iconiche Sfere del Drago in bella vista, il logo della serie e poco altro. Sul LEGO Store, intanto, è già comparsa una pagina ufficiale dedicata alla collaborazione, segnale che il lancio non è poi così lontano.

Dettagli concreti, per ora, ce ne sono pochissimi. Nessun prezzo, nessun numero di pezzi, nessuna data di uscita. Eppure quel logo dice già parecchio a chi conosce il franchise: il riferimento è alla prima parte di Dragon Ball, quella originale firmata da Akira Toriyama, e non a Dragon Ball Z. Una scelta che orienta parecchio le aspettative sul contenuto del primo set.

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Cosa lascia intuire il primo teaser

Credits: TecnoAndroid

Se il punto di partenza è la serie originale, l’ipotesi più logica porta dritta al Drago Shenron, alle sette sfere e naturalmente al giovane Goku, protagonista di quelle prime avventure. Sono gli elementi visivi più riconoscibili dell’intera saga, quelli che funzionano anche per chi non ha mai seguito l’anime episodio per episodio. Un set costruito attorno a Shenron avrebbe inoltre quel formato scenografico che il pubblico adulto dei mattoncini apprezza parecchio, tra display e pezzi da esposizione.

Vale la pena ricordare cosa rappresenta questa licenza. Dragon Ball nasce come manga sulle pagine di Weekly Shōnen Jump nel 1984 e da lì diventa uno dei franchise anime più seguiti al mondo. Due serie animate principali prodotte da Toei Animation, decine di film, sequel e derivazioni che arrivano fino ai giorni nostri, con Dragon Ball Daima uscito nel 2024. Parlare di semplice cartone animato, insomma, è riduttivo: si tratta di uno dei pilastri della cultura pop giapponese, qualcosa che ha attraversato quattro decenni senza perdere colpi.

Una mossa che segue una strategia precisa

Che il Gruppo LEGO guardasse in questa direzione non sorprende più di tanto. L’azienda danese ha costruito negli ultimi anni un catalogo di collaborazioni sempre più ampio, spaziando dalla cultura pop agli anime, passando per fumetti e serie televisive. Basta guardare ai set LEGO Ideas del 2026 per capire quanto il ventaglio si sia allargato rispetto a dieci anni fa, quando le licenze si concentravano su pochi grandi nomi del cinema.

Dragon Ball rientra perfettamente in questa logica. È una proprietà capace di parlare a generazioni diverse contemporaneamente: da un lato i trentenni e quarantenni cresciuti davanti alla serie originale, quelli che oggi hanno il portafoglio per permettersi i set più costosi, dall’altro i ragazzi che la scoprono adesso attraverso le nuove produzioni. Un doppio bacino d’utenza che poche licenze riescono davvero a garantire.

C’è poi un aspetto puramente pratico. I personaggi di Toriyama hanno un design pulito, colori forti e silhouette memorabili, caratteristiche che si traducono bene nel linguaggio dei mattoncini. Le minifigure, in particolare, potrebbero diventare oggetto di caccia serrata tra i collezionisti, soprattutto se il primo set dovesse includere versioni del protagonista legate alla fase iniziale della storia.

Fonte: TecnoAndroid