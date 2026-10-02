Ops! Mobile su rete TIM: ecco le nuove offerte 5G fino a 2 Gbps

Ops! Mobile ha pubblicato sul proprio sito le nuove offerte 5G che arriveranno con le SIM su rete TIM, anche se al momento non è possibile acquistarle. Tutto nasce dalla migrazione di Retelit verso la sua nuova piattaforma Full MVNO, un passaggio che coinvolge da vicino l’operatore virtuale di tipo ATR legato a Noitel.

Vale la pena ricordare come funziona il meccanismo. Ops! Mobile appartiene al Gruppo Ops! Italia e lavora come Air Time Reseller, cioè rivende traffico all’ingrosso di un altro operatore occupandosi soltanto del marchio, della vendita e dell’assistenza clienti. Le SIM vengono invece realizzate dall’operatore di appoggio, che in questo caso è Noitel, virtuale di tipo ESP di Retelit Digital Services. Finora Noitel si è appoggiato alla rete Fastweb + Vodafone tramite l’aggregatore tecnico Plintron, in 2G, 4G e 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

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Il 18 settembre 2026 Ops! Mobile aveva annunciato con un’informativa l’avvio della migrazione su rete TIM, con le nuove SIM in vendita da ottobre 2026. Nel frattempo la commercializzazione delle attuali schede su rete Fastweb + Vodafone è stata sospesa e da alcuni giorni non si può sottoscrivere nessuna offerta. I test delle nuove SIM erano partiti già a luglio 2026 e, stando alle foto pubblicate dal CEO di UniPoste Mobile, altro ATR di Noitel, il seriale ICCID delle nuove schede comincerà con 893969 al posto dell’attuale 893954, che identifica Plintron.

Le nuove offerte Ops! Mobile in arrivo su rete TIM

Dal 1° ottobre 2026 le schede delle offerte sono di nuovo visibili dopo essere state oscurate nei giorni scorsi, accompagnate dalla dicitura “Disponibile a breve”. Tutte saranno abilitate al 5G nei due profili usati da TIM e dai suoi virtuali, ossia il 5G base fino a 250 Mbps e il 5G Full fino a 2 Gbps.

Si parte con Ops Alarm a 2 euro al mese, con 100 minuti verso fissi e mobili nazionali, 50 SMS e 2 Giga a velocità limitata a 250 Mbps. Ops Now costa 5,99 euro e offre minuti illimitati, 50 SMS e 100 Giga sempre fino a 250 Mbps, mentre Ops Smart sale a 7,50 euro con minuti illimitati, 75 SMS e 175 Giga con lo stesso tetto di velocità.

Chi cerca le prestazioni massime fino a 2 Gbps può guardare a Ops Plus, che a 9,99 euro al mese mette insieme minuti illimitati, 100 SMS e 250 Giga. Ops Pro arriva a 14,99 euro con minuti illimitati, 100 SMS e 350 Giga. C’è poi Ops Dati, soluzione solo internet da 100 Giga a 9,99 euro al mese. Per tutte è previsto un costo di attivazione di 9,90 euro una tantum con spedizione gratuita, oltre alla dicitura “Per sempre” che indica l’intenzione di non applicare rimodulazioni. Non è escluso però che le schede vengano oscurate di nuovo o che le condizioni cambino prima del debutto.

Novità anche sul fronte eSIM, perché con la piattaforma di Retelit si potrà scegliere tra scheda fisica e virtuale, se il dispositivo è compatibile. Né Noitel né i suoi ATR le avevano mai lanciate sulla piattaforma ESP con Plintron, e Ops! Mobile proponeva solo eSIM Travel dedicate al roaming all’estero. Non si esclude quindi che arrivino anche per Noitel e per gli altri rivenditori.

Sulla data di partenza non c’è ancora certezza. Il 30 settembre 2026 Noitel ha prorogato le proprie offerte fino al 31 ottobre 2026, salvo cambiamenti, quindi le SIM ESP su rete Fastweb + Vodafone dovrebbero restare in vendita per tutto il mese, eccetto proprio quelle di Ops! Mobile. Il lancio delle SIM Retelit Full potrebbe così arrivare a ottobre oppure slittare a novembre 2026.

Per chi è già cliente, così come per chi possiede una SIM Noitel o di altri ATR, il passaggio richiederà la sostituzione della scheda. Per adesso non serve fare nulla e la SIM attuale continuerà a funzionare regolarmente, dato che la migrazione sarà graduale e andrà avanti fino a marzo 2027. Secondo l’operatore, con le nuove SIM su rete TIM gli utenti otterranno più Giga ogni mese con 5G sempre incluso, mantenendo invariato il prezzo della propria offerta.

Fonte: TecnoAndroid