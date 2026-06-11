Oppo: nel 2027 il pieghevole Wide Fold per sfidare l’iPhone Ultra di Apple

Oppo sta preparando il suo smartphone pieghevole in stile Wide Fold, andando ad allungare una lista di produttori che ormai sembra crescere quasi ogni mese. A dirlo è il leaker Digital Chat Station, una fonte che raramente sbaglia il bersaglio quando si parla di anticipazioni dal mondo cinese. E il bersaglio, in questo caso, è chiaro: il primo iPhone pieghevole di Apple, quello che con ogni probabilità si chiamerà iPhone Ultra.

A inaugurare questo segmento è stata Huawei con il Pura X Max, ma il vero motore di tutto resta proprio la mossa di Apple. La casa di Cupertino ha scelto un formato più largo e al tempo stesso più basso rispetto a quello che Samsung ha reso lo standard di fatto con i suoi Galaxy Z Fold. E ora tutti, Samsung compresa, sembrano voler seguire la stessa direzione.

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Display, cerniere e materiali: la sfida si gioca sui dettagli

Stando a quanto trapela, il display pieghevole interno avrà una diagonale di circa 7,6 pollici, mentre quello esterno si fermerà attorno ai 5,5 pollici. Numeri praticamente identici a quelli del Pura X Max e perfettamente in linea con le previsioni che girano su iPhone Ultra. Il bello di questo form factor sta in un dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano: schermo interno ed esterno condividono lo stesso rapporto, vicino al 4:3. Risultato? Un’interfaccia più coerente e una resa migliore dei contenuti multimediali quando si apre il dispositivo.

Per i pannelli, Oppo starebbe lavorando con due colossi del settore: Samsung Display e BOE, tra i principali fornitori al mondo di OLED avanzati. C’è poi il capitolo cerniere. L’azienda cinese sta mettendo a punto una nuova generazione di meccanismo pensato per rendere ancora meno visibile la piega sullo schermo interno, e già oggi il suo Find N6 è considerato un punto di riferimento su questo fronte. L’obiettivo dichiarato sembra ambizioso: curare design, qualità costruttiva e attenzione ai particolari fino al punto da poter guardare negli occhi Apple.

Chip di nuova generazione e tempi ancora lunghi

Sotto la scocca dovrebbe trovare posto lo Snapdragon 8 Elite Gen 6, il top di gamma Qualcomm di prossima generazione. Sarà il primo Snapdragon costruito su processo di classe 2 nanometri, sempre presso TSMC. La presentazione del chip è attesa intorno a ottobre, e questo dice già parecchio sui tempi: il dispositivo è ancora lontano. Secondo la fonte non arriverà prima del primo trimestre del 2027, naturalmente in Cina. Sul fronte internazionale, invece, regna l’incertezza più totale.

Resta da chiarire anche il nome. Potrebbe chiamarsi Find N7, ponendosi quindi come erede diretto dell’attuale N6, che però ha proporzioni più tradizionali. Oppure Oppo potrebbe scegliere una denominazione completamente diversa per marcare la novità del formato. Non è chiaro nemmeno se questo sarà l’unico Fold della generazione o se, sull’esempio di Samsung, la casa cinese deciderà di proporre entrambi i design in parallelo.