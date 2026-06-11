Xiaomi MIX Fold 5, il nuovo pieghevole sfida l’iPhone Ultra di Apple

Xiaomi è pronta a rientrare alla grande nel mondo dei pieghevoli a libro, un terreno che aveva lasciato libero ormai dal 2024. Il nuovo modello, che potrebbe chiamarsi MIX Fold 5 oppure 17 Fold, sarebbe arrivato a uno stadio piuttosto maturo dello sviluppo. Tradotto: la maggior parte delle specifiche e dei componenti è già stata messa nero su bianco. E il debutto sul mercato non sembra poi così lontano, con la possibilità di un lancio nei prossimi mesi, forse addirittura entro fine estate.

A muovere le acque è stato il solito Digital Chat Station, una fonte che nel settore gode di buona reputazione quando si parla di anticipazioni. Stando a quanto raccontato, sarebbero stati visti gli ultimi prototipi pre-produzione. E qui arriva il primo dettaglio interessante: il display interno sarà bello grande, con una diagonale compresa tra 7,5 e 7,6 pollici. Curioso però che si tratti di un passo indietro rispetto a MIX Fold 4, che toccava gli 8 pollici.

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Un formato che strizza l’occhio ad Apple

La scelta non è casuale. Quella diagonale è perfettamente in linea con i cosiddetti wide fold, ovvero i pieghevoli che prendono ispirazione dal non ancora ufficiale iPhone Ultra. Pare infatti che Apple abbia deciso di puntare su un formato più largo e schiacciato, diverso da quello reso celebre dalla serie Galaxy Z Fold di Samsung. E tanti produttori, Xiaomi compresa, stanno seguendo la stessa direzione. Il punto è che lo fanno un po’ alla cieca, perché nessuno ha ancora la certezza che questa formula piacerà davvero al pubblico.

Sul fronte qualità costruttiva, l’azienda sembra aver lavorato parecchio per ridurre al minimo la piega del pannello, quel solco che rimane uno dei dettagli più sotto osservazione quando si valuta un pieghevole con schermo flessibile. Meno si nota, meglio è. E a quanto pare il nuovo MIX Fold 5 punterebbe anche su un design più pulito e raffinato, lontano dalle scelte estetiche delle generazioni passate.

Specifiche tecniche di tutto rispetto

Sul versante hardware ci sono già alcuni punti fermi piuttosto solidi. A partire dal comparto fotografico: una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, il Samsung ISOCELL HP5. Numeri di tutto rispetto per un dispositivo di questo tipo. E non finisce qui, perché sotto la scocca dovrebbe trovare posto una batteria da circa 6.000 mAh. Una capacità decisamente generosa, soprattutto se si considera quanto sia complicato infilare accumulatori capienti dentro corpi così sottili come quelli dei pieghevoli. Per chi invece cerca qualcosa di disponibile fin da subito, sul mercato c’è il Motorola Signature, considerato tra i più eleganti della categoria. Lo si trova in offerta su eBay a 699 euro, oppure su Price1 a 831 euro.