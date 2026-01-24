Oppo Find X9 Ultra: come sarebbe secondo render e concept AI

Nelle ultime ore sono emerse nuove immagini dedicate a OPPO Find X9 Ultra, il prossimo top di gamma della casa cinese. È bene chiarirlo subito: non si tratta di materiale ufficiale. I render diffusi, secondo la fonte, derivano da disegni schematici e sarebbero affidabili per forme e dimensioni, mentre la resa cromatica potrebbe non essere definitiva. Accanto a questi compaiono anche immagini generate con l’AI, utili più come esercizio di stile che come anticipazione certa.

Un design che punta tutto sul retro

Assumendo che l’impostazione generale sia corretta, Find X9 Ultra adotterebbe un linguaggio visivo in linea con altri modelli Ultra recenti, ma con scelte distintive. Il modulo fotografico appare molto grande e dominante, occupando gran parte della parte posteriore. A colpire sono soprattutto gli inserti che sembrano realizzati in ecopelle, un richiamo esplicito al mondo delle fotocamere digitali tradizionali. Il resto della scocca sarebbe in metallo, anche se non è ancora chiaro se si tratti di una struttura unibody o di una vera separazione tra materiali.

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Secondo le stesse indiscrezioni, è prevista anche una variante più classica, con inserti in vetro al posto dell’ecopelle. Una soluzione che avvicinerebbe l’estetica del dispositivo a quella degli smartphone premium più convenzionali.

Le specifiche tecniche attese

Sul fronte hardware, i leak delineano una scheda tecnica decisamente ambiziosa. Il display dovrebbe essere un AMOLED piatto da 6,82 pollici, con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Il cuore del sistema sarebbe il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Il comparto fotografico sarebbe uno dei più avanzati visti finora:

principale da 200 MP con sensore Sony Lytia 901 da 1/1,12” ;

con sensore da ; ultra-grandangolare da 50 MP con Samsung ISOCELL JN5 ;

con ; tele 3x da 200 MP con sensore OmniVision da 1/1,28” ;

da con sensore da ; tele 10x da 50 MP con Sony Lytia 600 ;

da con ; fotocamera frontale da 50 MP.

La batteria dovrebbe attestarsi sui 7.300 mAh, un valore molto elevato per la categoria.

Un accessorio per spingersi oltre

Tra le soluzioni più curiose spunta un teleconvertitore opzionale da 300 mm, che richiederà una custodia dedicata. L’accessorio si aggancerebbe alla tele 3x da 200 MP, consentendo uno zoom fino a 13,2x rispetto al sensore principale. Un approccio che rafforza l’idea di uno smartphone pensato anche come strumento fotografico avanzato.