Oppo Find X9 Ultra pronto al debutto globale: lancio previsto entro marzo 2026

Dopo il recente arrivo in Italia dei nuovi Find X9 e Find X9 Pro, all’appello manca ancora il vero top di gamma della serie: Oppo Find X9 Ultra. Finora riservato al solo mercato cinese, il modello di punta potrebbe presto arrivare anche a livello internazionale. Secondo quanto riportato dal leaker Yogesh Brar, Oppo avrebbe infatti pianificato il lancio globale del Find X9 Ultra entro la fine del primo trimestre del 2026, con disponibilità in diversi mercati, Italia compresa. Il debutto in India – uno dei mercati chiave per l’azienda – dipenderà invece dalle performance commerciali dei modelli Find X9 e X9 Pro, il cui rilascio nel Paese è previsto nelle prossime settimane. Ma tutto lascia pensare che la strategia di Oppo punti a una distribuzione più ampia del solito, segno della crescente fiducia del brand nella sua linea flagship.

Un display spettacolare e potenza da riferimento

Le specifiche trapelate delineano un profilo tecnico degno di un vero super-phone. Oppo Find X9 Ultra dovrebbe montare un pannello OLED da 6,8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, una combinazione perfetta per chi cerca fluidità e contrasto ai massimi livelli. Il sensore di impronte digitali sarà a ultrasuoni integrato sotto al display, mentre a livello software il dispositivo sarà basato su Android 16 con interfaccia ColorOS 16, pronta a sfruttare tutte le nuove funzioni AI integrate nel sistema.

Sotto la scocca troveremo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, lo stesso processore che equipaggia i principali flagship del 2026, affiancato presumibilmente da fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0. Sul fronte autonomia, i rumor parlano di una batteria da 7.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 80W via cavo e wireless da 50W. Una dotazione che promette di portare il Find X9 Ultra tra gli smartphone più longevi della categoria, senza sacrificare la rapidità di ricarica.

Il punto di forza di Find X9 Ultra sarà, come da tradizione per Oppo, il comparto fotografico. Le indiscrezioni parlano di un setup davvero imponente, guidato da una fotocamera principale Sony IMX09E da 200 MP con stabilizzazione ottica (OIS). A supporto troveremo una ultragrandangolare da 50 MP, ideale per le riprese panoramiche, e due teleobiettivi periscopici sempre da 50 MP, pensati per offrire uno zoom ottico esteso senza perdita di qualità. Sul fronte anteriore, invece, è attesa una selfie camera da 50 MP, perfetta per streaming, videochiamate e autoritratti in alta risoluzione.