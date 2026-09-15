Oppo Find X10, svelati vari modelli: presentazione ufficiale il 22 settembre in Cina

Oppo Find X10 ha finalmente una data ufficiale, e conferma le voci che circolavano da settimane: la presentazione in Cina è fissata per martedì 22 settembre, quando l’azienda alzerà il sipario sulla nuova famiglia di punta. Non una sorpresa, visto che gli indizi puntavano già da tempo sulla fine del mese, ma avere la conferma diretta cambia il tono della vicenda. Da qui in avanti si parla di calendario, non più di ipotesi.

Chi aspetta i nuovi top di gamma fuori dalla Cina non dovrà nemmeno armarsi di troppa pazienza. Le indiscrezioni parlano di un debutto sul mercato globale nella seconda metà di ottobre, quindi a poche settimane di distanza dall’esordio domestico. Una tempistica piuttosto stretta, in linea con la strategia che Oppo ha adottato negli ultimi cicli di lancio, dove il salto dalla vetrina cinese a quella internazionale si è progressivamente accorciato.

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Tre modelli già visibili prima del debutto

Il bello è che per farsi un’idea dei prossimi flagship non serve aspettare né la fine di settembre né quella di ottobre. Sullo shop ufficiale cinese sono già comparsi i tre smartphone che andranno a comporre la gamma, con tanto di immagini: Find X10, Find X10 Pro Max e Find X10E. Tre nomi che raccontano bene la logica scelta dall’azienda, con un modello base, una versione spinta al massimo e una variante pensata per completare l’offerta verso il basso.

La presenza anticipata sul negozio online non è una distrazione, è prassi consolidata in Cina, dove i produttori aprono le pagine prodotto giorni prima dell’evento per raccogliere registrazioni e prenotazioni. Il risultato, però, è che gran parte dell’effetto sorpresa evapora prima del tempo. E in questo caso il design della serie Oppo Find X10 è ormai sotto gli occhi di tutti.

Un linguaggio estetico comune, con un dettaglio che distingue il Pro Max

Guardando i tre dispositivi affiancati emerge una continuità stilistica evidente. Tutti adottano bordi piatti e un ampio elemento squadrato con angoli stondati che racchiude le fotocamere posteriori, una soluzione che ormai definisce l’identità visiva dei prodotti di fascia alta del marchio. Il modulo occupa una porzione importante della scocca, diventando di fatto il tratto distintivo della serie più che un semplice alloggiamento per gli obiettivi.

La differenza più immediata riguarda proprio Find X10 Pro Max. Su questo modello la “piastrella” che ospita il comparto fotografico è nera, una scelta cromatica che lo separa a colpo d’occhio dai due fratelli minori. Un dettaglio piccolo sulla carta, ma di quelli che funzionano bene come segnale di gerarchia interna alla gamma: basta uno sguardo per capire quale sia il modello più ambizioso dei tre.

Find X10E, dal canto suo, chiude la famiglia mantenendo gli stessi stilemi. La scelta di mantenere un design coerente su tutta la linea è una decisione che premia il riconoscimento del marchio, anche se rende meno immediata la distinzione tra il modello standard e quello più accessibile.

Restano invece fuori dal quadro, almeno per ora, le informazioni che contano di più per chi valuta un acquisto: specifiche tecniche complete, configurazioni di memoria e, soprattutto, i prezzi. Su questo fronte l’appuntamento con il 22 settembre resta l’unico riferimento certo, con il listino cinese che farà da primo termine di paragone in attesa delle cifre europee. Il lancio globale previsto per la seconda metà di ottobre sarà il momento in cui la serie mostrerà davvero il suo posizionamento sui mercati occidentali.