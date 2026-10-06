Oppo Find X10, prezzi europei fino a 1.799 euro: rincaro del 50%

I prezzi europei di Oppo Find X10 e Find X10 Pro Max potrebbero segnare un salto difficile da digerire per chi aspettava con curiosità i nuovi top di gamma del marchio cinese. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la versione standard con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna dovrebbe costare 1.499 euro, mentre il modello più avanzato arriverebbe addirittura a 1.799 euro. Sono cifre importanti, capaci di spostare parecchio il posizionamento della serie sul nostro mercato.

Per capire la portata del rincaro basta guardare indietro di una sola generazione. Find X9 nella stessa configurazione da 12 + 512 GB veniva proposto al lancio a 999 euro di listino. Il confronto con Find X10 parla da solo, visto che si tratta di un aumento del 50% nel giro di un unico ciclo di prodotto. Tradotto in soldoni sono 500 euro in più per lo stesso taglio di memoria, mentre tra la versione base e la variante Pro Max ballano altri 300 euro. Un balzo del genere nella fascia alta non capita tutti i giorni.

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Meno memoria e batteria più piccola per le versioni europee

Il prezzo però non è l’unico aspetto destinato a far discutere. Le varianti pensate per il Vecchio Continente sembrano infatti perdere qualcosa rispetto a quelle vendute in Cina. Le configurazioni con 16 GB di RAM, disponibili sul mercato asiatico, non dovrebbero arrivare da queste parti. C’è poi la questione della batteria, che come succede spesso in questi casi scende di capacità e passa da 8.000 a 7.150 mAh. Una differenza tutt’altro che trascurabile per chi guarda all’autonomia come a uno dei criteri principali nella scelta di un telefono.

Sul fronte della robustezza le notizie non migliorano. Pare infatti che i modelli europei rinunceranno alle certificazioni IP69 e IP69K, quelle che attestano la resistenza a polvere e acqua. E non è finita qui, perché Find X10e, il modello d’ingresso della famiglia, resterebbe un’esclusiva del mercato cinese senza mai varcare i confini nazionali. Chi sperava in un’alternativa più accessibile all’interno della stessa gamma dovrà quindi guardare altrove.

Qualche dettaglio trapela anche sulle colorazioni. Find X10 Pro Max dovrebbe essere proposto in Titanium Gray e White Moon. Find X10 nella versione standard punterebbe invece su Glacier Blue e Mist Gray, a cui si aggiunge una tinta Coral riservata allo store ufficiale del marchio.

Perché questi aumenti appaiono credibili

Chi ha diffuso le cifre ha alle spalle un buon curriculum in fatto di anticipazioni sui listini. Nel corso degli anni ha indovinato alla perfezione, o ci è andato molto vicino, i prezzi di diversi smartphone, e questo rende i numeri circolati su Oppo Find X10 tutt’altro che campati in aria. Va detto comunque che dall’azienda non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale, quindi per ora si resta nel campo delle indiscrezioni.

A rendere plausibile uno scenario simile contribuisce soprattutto il contesto generale. La crisi dei chip di memoria, alimentata dalla corsa globale all’intelligenza artificiale, sta facendo lievitare i costi in tutto il settore tecnologico e i produttori faticano a non scaricare il peso sui consumatori finali. Gli effetti si vedono già con una certa chiarezza. Solo nell’ultima settimana sono arrivati aumenti di prezzo per Raspberry Pi, per NVIDIA SHIELD e perfino per Samsung Galaxy.

Fonte: TecnoAndroid