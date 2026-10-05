Nothing sceglie V dei BTS come Global Brand Ambassador per Headphone (1) Pro

La musica e la tecnologia si incontrano nella nuova campagna di Nothing, che ha scelto V dei BTS come Global Brand Ambassador. La superstar della pop royalty coreana e artista solista sarà il volto della comunicazione dedicata a Headphone (1) Pro, le cuffie audio più avanzate realizzate dall’azienda. Il progetto è stato girato a Seoul dalla regista Dorothea Sing Zhang e mette al centro il processo creativo, con un approccio che punta a mostrare sperimentazione e versatilità invece di concentrarsi esclusivamente sul prodotto. La collaborazione nasce dal legame tra la ricerca di nuove forme di espressione nell’ambito musicale e la filosofia progettuale di Nothing, con l’obiettivo di raccontare creatività ed eccellenza tecnica attraverso una campagna internazionale.

V entra nel mondo Nothing

Per Nothing, la scelta di V si inserisce in un percorso già avviato nel corso del 2026 con figure provenienti dal mondo della musica e della cultura contemporanea. In primavera l’azienda aveva infatti annunciato Charli xcx come Global Brand Ambassador e azionista di Nothing, mentre durante l’estate ha lanciato Club Nothing, un fondo musicale dedicato al sostegno della nuova generazione di creativi legati alla vita notturna. L’arrivo di V amplia quindi una strategia che punta a collegare il mondo della tecnologia con quello della produzione artistica e musicale, rafforzando allo stesso tempo la presenza internazionale del marchio. La nuova campagna non presenta soltanto un testimonial, ma utilizza il percorso creativo dell’artista come elemento narrativo per raccontare l’approccio con cui Nothing ha sviluppato il proprio prodotto audio di punta.

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Headphone (1) Pro tra studio e ascolto quotidiano

Al centro della campagna ci sono Headphone (1) Pro, progettate per unire strumenti destinati alla produzione musicale e caratteristiche pensate per l’utilizzo quotidiano. Le cuffie utilizzano un’architettura a triplo driver, composta da un’unità dinamica da 40 mm dedicata alle basse frequenze, un driver dinamico di precisione e un driver xMEMS per gli alti. Il sistema copre una gamma di frequenze dichiarata da 20 Hz a 40 kHz. L’impostazione mira a superare la tradizionale distinzione tra cuffie pensate per il lavoro in studio e modelli destinati principalmente all’ascolto informale, mettendo a disposizione un’esperienza orientata sia alla creazione musicale sia all’ascolto personale.

La collaborazione con Metropolis Studios

Per sviluppare la componente professionale del prodotto, Nothing ha lavorato con gli ingegneri di Metropolis Studios. Da questa collaborazione nasce il Flat EQ Switch, un profilo sonoro neutro destinato in particolare a produttori e creator. La modalità Dynamic Spatial Audio Studio B è invece progettata per riprodurre le caratteristiche acustiche di uno degli studi di punta di Metropolis Studios. Sono inoltre disponibili cinque profili Custom EQ sviluppati per valorizzare differenti caratteristiche della musica British.

ANC, materiali e autonomia

La dotazione comprende anche la Adaptive Active Noise Cancellation in tempo reale, supportata da un sistema con dieci microfoni. La tecnologia è progettata per filtrare con maggiore precisione i rumori esterni, con particolare attenzione a situazioni come il vento e il traffico. Anche la struttura delle cuffie è stata progettata per migliorare l’esperienza d’uso. I padiglioni utilizzano vetro Panda 9H resistente a urti e graffi, attraverso il quale è possibile intravedere parte dell’architettura a triplo driver. Alluminio e titanio vengono combinati nella struttura, mentre l’architettura interna è stata ridisegnata per contenere il peso. Gli elementi in acciaio sono stati sostituiti con componenti in titanio e sono stati introdotti cuscinetti auricolari più morbidi. Il peso complessivo è di 327 grammi. L’archetto più ampio e imbottito contribuisce alla distribuzione del peso, mentre la vestibilità adattiva è pensata per mantenere il comfort durante l’utilizzo prolungato. L’autonomia arriva a 68 ore con ANC disattivato, con supporto alla ricarica rapida e certificazione IP52.

La dichiarazione di V

La collaborazione viene raccontata da V anche attraverso il rapporto tra il proprio processo creativo e le caratteristiche delle nuove cuffie. L’artista ha descritto Headphone (1) Pro come un prodotto che riflette il suo modo di creare, sottolineando il legame tra design ed espressione creativa e presentando la partnership con Nothing come l’inizio di un nuovo percorso. Carl Pei, co-fondatore e CEO di Nothing, ha invece evidenziato la propensione di V alla sperimentazione e alla ricerca di suoni e stili differenti, individuando proprio in questo approccio un elemento coerente con la filosofia alla base di Headphone (1) Pro.

Prezzo e disponibilità

Headphone (1) Pro sono disponibili dal 29 settembre 2026 al prezzo di 349 euro attraverso nothing.tech, Amazon e altri rivenditori.

Fonte: TecnoAndroid