Google Flights svela quando prenotare per pagare meno il volo

Prenotare un volo al momento giusto può fare una bella differenza sul prezzo finale, e Google Flights ha deciso di mettere nero su bianco quali sono i periodi migliori per acquistare un biglietto aereo. Le indicazioni arrivano a ridosso dell’intensa stagione dei viaggi per le festività, quando milioni di persone si mettono a caccia di un’offerta conveniente. Il contesto non aiuta: l’aumento dei prezzi del carburante ha spinto verso l’alto anche il costo dei biglietti e trovare una tariffa vantaggiosa è diventato quasi una missione. Proprio per questo Google ha raccolto in un post sul proprio blog una serie di dati utili a capire quando conviene davvero procedere con la prenotazione.

Google Flights: voli nazionali e internazionali, quanto anticipo serve

Il primo dato riguarda i voli interni negli Stati Uniti. Secondo Google Flights il momento ideale per prenotare cade 39 giorni prima della partenza, anche se il prezzo più basso può comparire in una finestra piuttosto ampia che va da 57 a 22 giorni prima della data del volo. Insomma, non serve muoversi con mesi e mesi di anticipo, ma nemmeno ridursi all’ultimo minuto.

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Per i voli internazionali il discorso cambia parecchio. Qui il numero da tenere a mente è 89 giorni prima della partenza. C’è però un dettaglio interessante: nella fascia di prezzi più bassi, compresa tra 50 e 133 giorni prima del viaggio, il calo medio della tariffa è considerato poco significativo. Tradotto in parole semplici, all’interno di quel periodo le differenze di costo restano contenute.

Ci sono poi indicazioni specifiche per alcune mete. Chi pensa a un viaggio in Europa dovrebbe prenotare almeno 49 giorni prima della partenza, mentre per il Messico o i Caraibi la soglia consigliata è di 43 giorni, con una fascia di prezzi bassi che si estende da 24 a 69 giorni prima.

Festività e vacanze, le regole cambiano

I periodi di festa seguono logiche tutte loro. Per il Giorno del Ringraziamento i prezzi più bassi si toccano 34 giorni prima della partenza, all’interno di un intervallo conveniente che va da 21 a 57 giorni. Per Natale invece bisogna giocare d’anticipo: il momento migliore arriva circa 56 giorni prima, con una finestra favorevole compresa tra 33 e 67 giorni.

Discorso simile per le vacanze di primavera, quelle che negli Stati Uniti cadono tra marzo e aprile. In questo caso Google Flights suggerisce di prenotare 50 giorni prima, con prezzi bassi disponibili in un arco che va da 29 a 64 giorni. Le vacanze estive, con viaggi programmati tra luglio e agosto, sorprendono un po’: il momento ideale è appena 21 giorni prima della partenza, mentre la fascia più economica oscilla tra 20 e 47 giorni.

Ecco il quadro completo fornito da Google:

Voli nazionali: 39 giorni prima della partenza, con prezzi bassi tra 22 e 57 giorni

Voli internazionali: 89 giorni prima, ma il calo medio nella fascia tra 50 e 133 giorni è poco rilevante

Giorno del Ringraziamento: 34 giorni prima, con prezzi bassi tra 21 e 57 giorni

Natale: 56 giorni prima, con prezzi bassi tra 33 e 67 giorni

Vacanze di primavera a marzo o aprile: 50 giorni prima, con prezzi bassi tra 29 e 64 giorni

Vacanze estive a luglio o agosto: 21 giorni prima, con prezzi bassi tra 20 e 47 giorni

Viaggi in Europa: almeno 49 giorni prima

Messico o Caraibi: 43 giorni prima, con prezzi bassi tra 24 e 69 giorni

Le mete più gettonate della stagione

Oltre alle tempistiche, Google ha condiviso anche le destinazioni di tendenza per la stagione di viaggi del 2026. In cima alla lista per il Giorno del Ringraziamento c’è Hawaii, che si conferma la meta preferita per quel periodo. Spostando lo sguardo verso Natale e Capodanno, a crescere sono soprattutto i viaggi internazionali verso la Grecia e il Canada, due destinazioni che stanno attirando un interesse sempre maggiore in vista delle feste di fine anno.

Fonte: TecnoAndroid