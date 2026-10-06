Peugeot Lumiere: 208 e 2008 con colori inediti e dettagli GT

Peugeot ha scelto di puntare tutto sul design con la nuova serie speciale Lumiere, dedicata a Peugeot 208 e Peugeot 2008, due dei modelli più venduti e rappresentativi della gamma. L’idea di base è semplice: partire dall’allestimento Allure, già ben equipaggiato, e arricchirlo con finiture esclusive e dettagli presi in prestito dalle versioni più alte del listino. Il tutto senza toccare quella praticità e quell’efficienza che hanno trasformato la compatta e il SUV del Leone in un punto di riferimento nei rispettivi segmenti, quello delle cittadine e quello dei crossover compatti.

Colori inediti e contrasti in nero lucido

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Credits: TecnoAndroid

Il primo impatto con le versioni Lumiere passa dalla carrozzeria, che si presenta con due tinte inedite offerte di serie e senza alcun sovrapprezzo. Peugeot 208 debutta con un brillante Verde Alvao, che si aggiunge a colori già conosciuti come Giallo Agueda, Bianco Okenite, Grigio Artense, Grigio Selenium e Nero Perla. Peugeot 2008 risponde invece con il nuovo Blu Nazare, affiancato dal Blu Obsession e dalla stessa gamma di bianchi, grigi e neri prevista per la sorella più piccola.

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Poi entrano in gioco i contrasti, che fanno buona parte del lavoro dal punto di vista estetico. Sulla 208 Lumiere il tetto è rivestito in un nero lucido a effetto specchio, mentre sulla 2008 la stessa finitura viene ripresa sulle barre longitudinali. Anche i cerchi in lega bicolore diamantati hanno ricevuto un trattamento dedicato. Sulla compatta si chiamano Noma e misurano 16 pollici, sul crossover diventano Karaboy da 17 pollici. In entrambi i casi la verniciatura speciale Black Mist serve a far risaltare il disegno geometrico delle razze.

Un abitacolo che strizza l’occhio alla GT

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Aprendo le portiere l’atmosfera resta curata. Dagli allestimenti più ricchi, come il GT, arrivano i sedili anteriori sportivi rivestiti in tessuto Tremezzo, con il logo del Leone impresso sui poggiatesta. Il dettaglio che però caratterizza davvero gli interni è la tonalità Opalite, un blu verde che si ritrova nelle cuciture a contrasto dei sedili, nei braccioli laterali e in una serigrafia specifica sugli inserti in nero lucido della plancia.

A completare il quadro ci sono i battitacco anteriori in alluminio con la firma Peugeot. La 208 Lumiere aggiunge qualcosa in più grazie al padiglione scuro Mistral Black, che integra un pacchetto di illuminazione interna a LED esteso alla plafoniera, alle luci di lettura posteriori e agli specchietti di cortesia.

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Non è soltanto una questione di stile, perché la dotazione di bordo guarda anche alla vita di tutti i giorni. Su entrambi i modelli diventano di serie il sistema Keyless Access & Start, per entrare e avviare l’auto senza chiave, e la retrocamera ad alta definizione. La 2008 Lumiere porta in dote anche il piano del bagagliaio regolabile su due livelli, comodo per organizzare il carico a seconda delle esigenze.

Il debutto alla Festa del Cinema di Roma e i prezzi

Il nome della serie speciale richiama in modo diretto il mondo del cinema, un settore su cui la Casa francese sta investendo parecchio. Dopo essere stata sponsor automotive alla Mostra del Cinema di Venezia, Peugeot sarà Auto Ufficiale della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Ed è proprio nella Capitale che le nuove 208 e 2008 Lumiere faranno la loro prima apparizione dal vivo.

Le due vetture saranno svelate il 13 ottobre al MAXXI durante la serata inaugurale e resteranno poi esposte al pubblico fino al 25 ottobre negli spazi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Una vetrina di prestigio per i due modelli simbolo della gamma, che sono già ordinabili. Peugeot 208 Lumiere parte da 24.900 euro, mentre Peugeot 2008 Lumiere ha un prezzo d’attacco di 30.800 euro.

Fonte: TecnoAndroid