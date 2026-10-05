Google Messaggi cambia menu e arriva la copia parziale del testo

Dopo una fase di prova cominciata a gennaio, Google Messaggi sta finalmente distribuendo su larga scala il nuovo menu a pressione prolungata all’interno delle conversazioni. Sembra un ritocco di poco conto ma cambia in modo concreto il modo in cui si interagisce con i singoli messaggi, anche perché porta con sé una funzione attesa da parecchio tempo, ovvero la possibilità di copiare solo una parte del testo. Il 30 settembre Google ha annunciato in via ufficiale il lancio del nuovo design, confermando quello che molti utenti avevano già iniziato a notare sui propri smartphone nei giorni precedenti.

Addio barra in alto, arriva il menu fluttuante

Fino a poco tempo fa le azioni legate a un messaggio stavano tutte in una barra degli strumenti posizionata nella parte superiore dello schermo. Google ne metteva in evidenza appena tre e nascondeva il resto in un menu secondario, costringendo chi voleva fare qualcosa di diverso a qualche passaggio in più. Il nuovo approccio manda in pensione quella barra e la sostituisce con un menu fluttuante che compare tenendo premuto il dito su un messaggio oppure su un’immagine.

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Le voci disponibili sono parecchie. Si trovano Remix per le foto, Rispondi, Inoltra, Copia per i testi, Speciali, Elimina, Seleziona altro, Info e infine Salva, sempre riservata alle immagini. Ogni opzione è accompagnata da un’icona posta davanti al nome, così da poterla individuare con un colpo d’occhio senza dover leggere tutto l’elenco.

Non mancano alcuni dettagli pensati per rendere l’esperienza più piacevole. Quando si seleziona il messaggio più recente di una conversazione, l’app lo porta più o meno al centro dello schermo con un’animazione elastica e una leggera vibrazione di risposta. Mentre il menu è attivo lo sfondo viene sfocato in modo piuttosto marcato, così l’attenzione resta tutta sul contenuto scelto. La fila di emoji e la scorciatoia “Crea” dedicata alle Photomoji invece restano esattamente come prima.

Secondo Google la novità introduce un modo più intuitivo di gestire le conversazioni, grazie a un menu che si attiva con un tocco e mette in primo piano le azioni usate più spesso. C’è poi il pieno supporto ai temi chiaro e scuro, mentre l’interfaccia è stata ottimizzata anche per la modalità orizzontale, in modo che il menu resti accessibile e facile da usare sugli schermi più larghi.

Copia parziale dei messaggi, come funziona

Tra tutte le novità quella destinata a fare più felici gli utenti è senza dubbio la copia parziale. La stessa Google l’ha definita una delle funzioni più richieste in assoluto, e non è difficile capire il motivo. Fino a ieri su Google Messaggi si poteva soltanto copiare l’intero messaggio, il che diventava scomodo quando serviva recuperare un indirizzo, un codice o una singola frase all’interno di un testo lungo.

La procedura è semplice. Si tiene premuto un messaggio qualsiasi per far comparire il nuovo menu delle azioni, poi si esegue una seconda pressione prolungata direttamente sul testo contenuto nella bolla. A quel punto basta trascinare le maniglie di selezione fino a evidenziare con precisione la porzione che interessa. Subito dopo appare una seconda finestra con tre opzioni, cioè Copia, Traduci e Seleziona tutto.

Il nuovo menu di Google Messaggi risulta ormai distribuito in maniera ampia con la versione stabile 2026091003RC02. Il rilascio però dipende anche da un’attivazione lato server, per cui chi non vede ancora la novità può provare a forzare l’arresto dell’app dal menu Info app del proprio telefono.

Fonte: TecnoAndroid