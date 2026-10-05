Nothing Headphone (1) Pro, cuffie premium con triplo driver e ANC

Un sistema audio con tre driver, cancellazione attiva del rumore adattiva e strumenti per intervenire in profondità sulla resa sonora: sono queste le caratteristiche con cui Nothing Headphone (1) Pro puntano a distinguersi nel segmento delle cuffie premium. L’azienda londinese ha presentato il nuovo modello il 29 settembre 2026, introducendo una soluzione che combina funzioni per l’ascolto quotidiano e strumenti destinati anche a producer e creator. Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare ascolto personale e lavoro audio, affiancando alla cancellazione del rumore e alla connettività caratteristiche pensate per offrire un controllo più preciso sulle frequenze e sulla spazialità del suono. Le cuffie sono disponibili nei colori Black e White, con un prezzo di listino di 349 euro. La commercializzazione è partita il 29 settembre su nothing.tech e Amazon e presso altri rivenditori.

Tre driver per separare le frequenze sonore

La principale novità tecnica riguarda l’architettura acustica. A differenza delle cuffie che utilizzano un singolo driver, Headphone (1) Pro adottano tre trasduttori, ciascuno incaricato di una parte dello spettro sonoro. Il driver dinamico dedicato ai bassi punta a ottenere frequenze basse più incisive e una sensibilità superiore. Un secondo driver dinamico di precisione lavora invece sulla definizione di voci e strumenti, mentre il componente xMEMS introdotto in questo modello è destinato alla riproduzione delle alte frequenze, con l’obiettivo di renderle più nitide. La combinazione dei tre elementi mira a restituire un suono con bassi profondi, voci definite e maggiori sfumature negli strumenti. L’impostazione è stata sviluppata anche pensando a chi desidera intervenire sulla resa audio oltre i normali controlli di volume e equalizzazione.

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La collaborazione con Metropolis Studios

Credits: TecnoAndroid

Per mettere a punto il profilo sonoro delle nuove cuffie, Nothing ha collaborato con Metropolis Studios, realtà specializzata nel lavoro in studio e nella produzione musicale. Il contributo dei professionisti ha riguardato in particolare la scena sonora e gli strumenti dedicati all’ascolto e al controllo del mix. Tra le novità figura il Flat EQ Switch, che permette di selezionare un profilo sonoro neutro, pensato per producer e creator che necessitano di una riproduzione meno caratterizzata. È presente anche Studio B, una modalità Dynamic Spatial Audio progettata per ricreare le caratteristiche acustiche di una sala di mixaggio. A completare le opzioni arrivano cinque nuovi profili Custom EQ, sviluppati per valorizzare differenti aspetti della musica britannica. L’elaborazione spaziale non si limita a questa modalità: le cuffie supportano cinque modalità Dynamic Spatial Audio con head tracking, per un ascolto immersivo che adatta l’esperienza alle diverse situazioni d’uso.

ANC adattivo e riproduzione Hi-Res

La cancellazione del rumore è un altro degli elementi su cui Nothing ha concentrato gli interventi. Headphone (1) Pro utilizzano un sistema di Adaptive Active Noise Cancellation in tempo reale, supportato da dieci microfoni che rilevano i rumori circostanti. Il sistema è progettato per migliorare il filtraggio anche in condizioni più difficili, come quando si è esposti al vento o al traffico. A contribuire all’isolamento intervengono inoltre i nuovi cuscinetti, dotati di una parete in silicone spessa 8 mm che crea un’ulteriore barriera contro i rumori esterni. Sul fronte della qualità audio, il modello supporta la riproduzione Hi-Res sia wireless sia tramite USB-C, con audio lossless fino a 24 bit e 192 kHz. La disponibilità della connessione via cavo offre quindi un’ulteriore modalità di ascolto, accanto a quella senza fili.

Equalizzazione avanzata tramite Nothing X

Credits: TecnoAndroid

Le possibilità di personalizzazione passano anche dall’app Nothing X, attraverso la quale è possibile regolare il suono in funzione delle proprie preferenze. La funzione Advanced EQ consente di spostare i punti di regolazione lungo lo spettro delle frequenze e di intervenire separatamente sul driver principale e su quello di precisione. Chi preferisce un approccio più immediato può utilizzare Simple EQ, con regolazioni dedicate a elementi come bassi e voci. Sono disponibili inoltre Personal Sound e profili EQ personalizzati, che permettono di adattare la riproduzione alle preferenze individuali. L’obiettivo è offrire un controllo più ampio rispetto a una semplice selezione tra pochi preset predefiniti.

Vetro, alluminio e titanio per il design

L’estetica mantiene alcuni dei tratti distintivi del marchio, con un design trasparente che lascia intravedere parte dell’architettura interna. Su entrambi i padiglioni è presente vetro Panda 9H, resistente a urti e graffi, attraverso il quale sono visibili alcuni elementi del sistema a triplo driver. La struttura combina alluminio e titanio per ottenere una finitura premium e resistente, contenendo al tempo stesso il peso. L’architettura interna è stata rivista anche per alleggerire le cuffie: i bracci in acciaio sono stati sostituiti con elementi in titanio e sono stati introdotti cuscinetti più morbidi. Il peso complessivo è di 327 grammi. Per favorire il comfort durante le sessioni prolungate, Nothing ha adottato un archetto più ampio e imbottito, con una distribuzione del peso studiata per rendere più equilibrata la vestibilità.

Autonomia fino a 68 ore

Nonostante l’attenzione rivolta alle funzioni audio avanzate, Headphone (1) Pro puntano anche sulla durata della batteria. Nothing dichiara fino a 68 ore di autonomia con la cancellazione attiva del rumore disattivata. E’ supportata inoltre la ricarica rapida, mentre la certificazione IP52 completa le caratteristiche principali del prodotto.

Le nuove cuffie riuniscono così un sistema a triplo driver, ANC adattivo, riproduzione Hi-Res, audio spaziale e controlli di equalizzazione avanzati in una struttura che conserva il linguaggio estetico trasparente di Nothing. Il prezzo per il mercato italiano è fissato a 349 euro, con disponibilità nei colori Black e White.

Fonte: TecnoAndroid