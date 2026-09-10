Oppo A7 Pro ufficiale: batteria da 8.000 mAh e OLED a 120 Hz

Con Oppo A7 Pro il produttore cinese porta avanti la sua idea di autonomia estrema, quella che a inizio agosto aveva già mostrato i muscoli con il fratello maggiore. Il nuovo arrivato è ufficiale in Cina e mette sul piatto una batteria da 8.000 mAh, un numero che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato roba da tablet o da accessorio esterno, non da smartphone destinato alla fascia media. Il confronto con Oppo A7 Pro Max è quasi inevitabile. Quel modello era arrivato con 10.000 mAh, una capienza che lo rendeva più simile a un powerbank con schermo che a un telefono tradizionale. Qui l’approccio è leggermente più ragionevole, perché il corpo è più compatto e anche l’accumulatore scende di misura, pur restando su livelli che la concorrenza fatica a raggiungere. Chi passa la giornata fuori casa, chi usa il navigatore per ore o chi semplicemente odia cercare una presa a metà pomeriggio, capirà al volo il senso di questa scelta.

Display e materiali, cosa offre Oppo A7 Pro

Sul fronte visivo la scheda tecnica racconta di un display OLED flessibile da 6,57 pollici, con risoluzione di 2.372 x 1.080 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Numeri che non si vedono spesso su prodotti pensati per il grande pubblico, soprattutto considerando che il pannello supporta colori a 10 bit e un campionamento del tocco a 240 Hz, dettaglio che fa la differenza per chi gioca e vuole risposte immediate ai comandi. La luminosità di picco arriva fino a 1.400 nit, valore che dovrebbe garantire una buona leggibilità anche sotto il sole diretto. La scelta di un pannello flessibile, poi, non è casuale, perché permette di lavorare meglio sulle cornici e sulla gestione degli spazi interni, un aspetto tutt’altro che secondario quando dentro la scocca bisogna infilare una batteria di quelle dimensioni.

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Prestazioni e memoria, il cuore del dispositivo

Il motore è il chip MediaTek Dimensity 6360 Max, con frequenza massima di 2,4 GHz. Non è una soluzione pensata per il gaming spinto o per i benchmark da record, ma per l’uso quotidiano dovrebbe reggere senza affanni, considerando anche l’accoppiata con memoria LPDDR4X e archiviazione UFS 2.2.

C’è poi un dettaglio che merita attenzione, perché sta diventando una rarità sempre più difficile da trovare. Oppo A7 Pro mantiene il supporto all’espansione tramite scheda di memoria, funzione che i produttori hanno progressivamente abbandonato negli ultimi anni preferendo tagli di memoria fissi. Per una fetta di utenti resta un elemento decisivo, soprattutto per chi archivia molte foto e video senza voler dipendere dal cloud.

Una fascia di mercato che punta tutto sull’autonomia

La strategia dietro Oppo A7 Pro e il modello Max è abbastanza trasparente. In un segmento dove le differenze tra un dispositivo e l’altro si assottigliano sempre di più, l’autonomia diventa l’argomento di vendita più immediato e più comprensibile. Non serve spiegare cosa significhi avere 8.000 mAh a disposizione, il messaggio arriva da solo.

Il mercato cinese si conferma il banco di prova preferito per questo tipo di sperimentazioni, con capienze che negli ultimi mesi hanno superato ogni soglia considerata normale fino a poco tempo fa. La combinazione tra corpo più contenuto rispetto al Pro Max e batteria comunque generosa rappresenta il compromesso che Oppo propone a chi cerca resistenza senza rinunciare del tutto alla maneggevolezza. Al momento il dispositivo è stato presentato per il mercato cinese, con la scheda tecnica che punta chiaramente su durata e concretezza più che sull’inseguimento delle specifiche da vetrina.