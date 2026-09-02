OpenAI, si paga solo se l’IA risolve il compito: addio ai token

Pagare l’intelligenza artificiale soltanto quando funziona davvero: è questa l’idea che OpenAI starebbe testando su un gruppo ristretto di aziende clienti, con un sistema di fatturazione che ribalta le regole viste finora. Niente conto salato per ogni tentativo, riuscito o meno che sia. Si paga a risultato ottenuto, e se il modello non porta a casa il compito assegnato l’operazione non genera alcun costo. L’esempio più immediato riguarda l’assistenza clienti. Se il sistema prende in carico una richiesta di supporto tecnico e riesce a chiuderla, quella prestazione viene addebitata. Se invece il problema resta lì, irrisolto, l’azienda non tira fuori un euro. Un cambio di prospettiva che sposta il baricentro del rapporto commerciale, perché il rischio economico dei tentativi a vuoto passa dal cliente al fornitore della tecnologia.

Come funziona oggi la fatturazione a token

Fino a questo momento il conteggio è sempre stato legato al consumo di risorse informatiche, misurato in token. In pratica ogni volta che il modello elabora una richiesta consuma potenza di calcolo, e quella potenza viene fatturata a prescindere dall’esito finale. Funziona, sulla carta, ma ha un difetto che chiunque abbia gestito un progetto di questo tipo conosce bene: la bolletta può schizzare verso l’alto senza preavviso.

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Basta una procedura mal impostata, un errore del sistema, una serie di tentativi che girano a vuoto senza mai arrivare alla soluzione. Il contatore continua a correre e il cliente si ritrova a pagare per lavoro che, in sostanza, non ha prodotto nulla di utile. È esattamente la spesa imprevista che il nuovo meccanismo punterebbe a eliminare, spostando il peso finanziario dell’insuccesso su chi la tecnologia la vende. Per le imprese si tratta di un dettaglio tutt’altro che marginale. Chi valuta l’adozione di sistemi automatici su larga scala ragiona sui costi prevedibili, non sulle variabili impazzite. E un modello che promette di far pagare solo le operazioni andate a buon fine rende molto più semplice la vita a chi deve giustificare quel budget davanti a un consiglio di amministrazione.

Il nodo di cosa significhi davvero “successo”

Qui però si apre la parte complicata. Perché estendere questa formula a tutti i clienti significa mettere nero su bianco, dentro un contratto, cosa si intende esattamente per operazione riuscita. E non sempre la risposta è ovvia. La chiusura di un ticket di assistenza è un dato oggettivo: o il caso viene risolto o non lo viene, senza troppe zone grigie. Ma quando si passa a compiti più articolati, quelli composti da molteplici passaggi che vengono richiesti sempre più spesso agli agenti autonomi, misurare il risultato diventa un esercizio parecchio scivoloso. Un’attività può essere completata solo in parte, oppure portata a termine in un modo che tecnicamente risponde alla richiesta ma non soddisfa chi l’aveva formulata.

È il motivo per cui la sperimentazione resta per ora limitata a una cerchia selezionata di aziende. Prima di allargare il perimetro serve capire quali parametri reggono e quali no, quali attività si prestano a una valutazione binaria e quali invece richiederebbero metriche molto più sfumate. Il ragionamento di fondo riflette comunque una fase di maturazione del settore. Dopo anni in cui l’attenzione era tutta sulle capacità dei modelli, il discorso si sposta su come queste capacità vengono vendute e su chi si accolla il costo degli errori. Un modello di fatturazione a risultato costringe di fatto il fornitore a rispondere della qualità del proprio prodotto, perché ogni fallimento diventa una perdita diretta e non un ricavo comunque incassato.