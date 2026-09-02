Capcom al TGS 2026: la lineup e la data del Capcom Spotlight

Capcom ha scoperto le carte per il TGS 2026, mettendo in fila i giochi che porterà nei padiglioni giapponesi e fissando la data del prossimo Capcom Spotlight, la trasmissione che precederà l’apertura della fiera. Niente misteri sulla scaletta, almeno per ora, perché la lista diffusa dalla compagnia raccoglie titoli già noti al pubblico. Il che, come spesso accade in queste occasioni, non esclude affatto che qualcosa di nuovo salti fuori proprio durante la diretta.

L’elenco ufficiale dei giochi presenti al Tokyo Game Show comprende Dragon’s Dogma II: Dark Arisen su PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC, poi Mega Man: Dual Override, che invece copre un ventaglio molto più ampio di piattaforme tra PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch e PC. Presente anche l’espansione “Ascendance” di Monster Hunter Wilds su PS5, Xbox Series e PC, insieme a Onimusha: Way of the Sword, atteso su PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC.

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La lineup Capcom tra vecchie conoscenze e possibili sorprese

Completano il quadro Pragmata, anche lui su PS5, Xbox Series, Switch 2 e PC, e Street Fighter 6, che si presenta su PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4 e PC. Sei nomi, tutti già annunciati e in vari stadi di lavorazione o di supporto post lancio, il che rende la selezione piuttosto prevedibile sulla carta. La stessa Capcom lascia però intendere che la lista possa essere parziale, formula che nel linguaggio delle fiere significa più o meno una cosa sola, ovvero che conviene tenere gli occhi aperti. Il punto interessante riguarda proprio l’equilibrio tra titoli in dirittura d’arrivo e progetti ancora avvolti in una certa nebbia. Onimusha: Way of the Sword rappresenta il ritorno di una serie storica, mentre Pragmata continua a essere uno di quei progetti che accompagnano la compagnia da parecchio tempo. Sul fronte del supporto continuativo, invece, l’espansione di Monster Hunter Wilds e la presenza di Street Fighter 6 raccontano la strategia ormai consolidata della casa di Osaka, fatta di aggiornamenti costanti e stagioni di contenuti.

Quando si terrà il Capcom Spotlight

L’appuntamento con il Capcom Spotlight è fissato per il 16 settembre alle ore 16:00 italiane, in livestream. La durata annunciata si aggira intorno ai 40 minuti, un formato compatto ma sufficiente a ospitare un buon numero di annunci. La compagnia parla genericamente delle più recenti notizie sui propri giochi, definizione che comprende sia aggiornamenti su prodotti già presentati sia eventuali novità assolute mai mostrate prima.

La collocazione temporale non è casuale. Lo Spotlight arriva infatti il giorno prima dell’apertura della fiera, che si terrà dal 17 al 21 settembre al Makuhari Messe di Chiba, poco fuori Tokyo. Una scelta ormai classica per i publisher giapponesi, che preferiscono giocare d’anticipo con una presentazione dedicata e poi lasciare che siano gli stand a fare il resto del lavoro, con demo giocabili e appuntamenti sul posto.

Il contesto della fiera giapponese

Capcom non è ovviamente l’unica ad aver già comunicato i propri piani. Anche Bandai Namco, Sega, Konami e Koei Tecmo hanno reso note le rispettive lineup per l’edizione 2026 della manifestazione, componendo pian piano il mosaico di quello che sarà uno degli eventi più densi del calendario videoludico autunnale.

Per chi segue da vicino le produzioni della casa giapponese, i 40 minuti del Capcom Spotlight restano il momento chiave della settimana, perché è lì che si concentrano di solito trailer, date di uscita e le poche informazioni concrete che poi vengono ripetute per giorni. Il Tokyo Game Show, dal canto suo, aprirà i cancelli il 17 settembre.