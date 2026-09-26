OpenAI porta i suoi modelli IA nella cyberdifesa dell’Ucraina

Sarà OpenAI a fornire all’Ucraina i propri modelli di intelligenza artificiale per proteggere le infrastrutture civili dagli attacchi informatici, attraverso un programma di difesa battezzato Daybreak. L’obiettivo dichiarato è respingere le offensive digitali russe che da tempo prendono di mira reti elettriche, sistemi di comunicazione e servizi essenziali, ovvero quella parte del conflitto che non passa dai droni o dall’artiglieria ma dai server.

Il punto interessante è il salto di categoria. Non si tratta di un chatbot messo a disposizione di un ministero, ma di strumenti pensati per la cybersicurezza, capaci di analizzare codice, individuare vulnerabilità e reagire a intrusioni con tempi che nessun team umano potrebbe sostenere da solo. Una tecnologia che, per definizione, è ambivalente: gli stessi modelli che scovano una falla per chiuderla possono in teoria scovarla per sfruttarla.

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Cosa significa portare l’intelligenza artificiale nella difesa delle infrastrutture

Le infrastrutture civili sono da anni il bersaglio più esposto. Colpire una centrale, un acquedotto o un nodo di telecomunicazioni produce un effetto immediato sulla popolazione e non richiede di spostare un solo soldato. Difendere quel perimetro significa monitorare un flusso enorme di segnali, distinguere il rumore di fondo dai tentativi reali di intrusione e intervenire prima che l’attacco si propaghi. È esattamente il tipo di lavoro in cui i modelli di intelligenza artificiale mostrano il loro vantaggio più concreto, perché reggono la scala e la velocità.

Per l’Ucraina il valore di Daybreak sta in questa asimmetria rovesciata. Un paese sotto pressione costante, con risorse limitate e personale tecnico inevitabilmente ridotto rispetto alla mole di minacce, ottiene uno strumento che moltiplica la capacità di risposta senza dover moltiplicare gli addetti. Una scelta che racconta anche molto di come le grandi aziende tecnologiche siano diventate attori di fatto negli scenari di crisi, non semplici fornitori.

I cyber modelli arrivano anche in Europa

Nel frattempo gli stessi cyber modelli sono finiti nelle mani dell’Unione Europea, segno che il fronte non riguarda soltanto Kiev. Le istituzioni europee gestiscono reti, dati sensibili e sistemi interconnessi che rappresentano un bersaglio tanto appetibile quanto quello ucraino, con la differenza che qui l’attacco non arriva in mezzo a una guerra aperta ma nel traffico ordinario di una giornata qualunque.

La disponibilità di questi strumenti su due fronti così diversi apre una questione di governance che nessuno può liquidare in fretta. Chi decide i limiti d’uso, chi verifica che modelli progettati per difendere non vengano riorientati, quali garanzie esistono sul controllo delle capacità offensive implicite in ogni sistema di sicurezza avanzato. Sono domande che accompagnano ogni tecnologia dual use, e l’intelligenza artificiale applicata alla difesa informatica non fa eccezione, anzi le rende più urgenti perché la barriera d’ingresso si abbassa in modo drastico.

Resta il quadro generale, che è quello di una guerra cibernetica stabilmente integrata nelle operazioni militari e non più confinata a episodi isolati. Le infrastrutture civili sono il punto in cui questa dimensione tocca direttamente la vita delle persone, tra blackout, servizi interrotti e comunicazioni compromesse. L’ingresso di OpenAI in questo terreno, con modelli messi a disposizione di uno stato in guerra e delle istituzioni europee, sposta il confine tra ricerca tecnologica e difesa nazionale in modo difficile da ignorare.

Fonte: TecnoAndroid