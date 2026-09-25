La Columbia Britannica ha portato OpenAI davanti a un tribunale, e la richiesta è tutt’altro che simbolica: pagare la ricostruzione di una scuola rasa al suolo, coprire i costi dell’emergenza e modificare ChatGPT perché smetta di accompagnare chi pianifica una strage. La causa, depositata lunedì, chiama in mezzo anche Sam Altman e arriva dopo quella già avviata dalle famiglie delle vittime, che accusavano l’azienda di non aver avvertito le forze dell’ordine pur sapendo in anticipo che l’autore della sparatoria stava usando il chatbot per organizzare la violenza.

Il punto geografico è Tumbler Ridge, comunità mineraria remota della provincia canadese, 2.700 abitanti. Il 10 febbraio 2026 Jesse Van Rootselaar, diciotto anni, ha ucciso cinque ragazzi e un’assistente scolastica dentro la Tumbler Ridge Secondary School, dove poi si è tolto la vita. Prima di arrivare a scuola aveva già sparato alla madre e al fratellastro. Otto vite in totale. Circa 160 tra studenti, insegnanti e personale sono rimasti chiusi per ore in aule e ripostigli, e nessuno di loro è più tornato in quell’edificio.

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Una scuola demolita e una comunità senza ricambi

L’istituto stava “nel cuore del paese, geograficamente e culturalmente”, si legge nell’atto. Dopo la strage è diventato solo il simbolo del trauma. La demolizione è partita ad agosto e l’obiettivo è avere una nuova scuola in un’altra zona entro la fine dell’anno. Nel frattempo i ragazzi studiano in un campus provvisorio, nato prima da quattordici roulotte del Ministero delle Foreste e poi trasformato in aule modulari più grandi. Arredarle, reclutare e formare insegnanti sostitutivi, riorganizzare le lezioni attorno all’assenza di studenti e colleghi uccisi: nulla di tutto questo era gratis, sostiene il distretto scolastico.

L’argomento centrale della provincia è la scala della comunità. A Tumbler Ridge non esistevano ridondanze, nessun altro edificio scolastico, nessun docente supplente, nessun clinico di riserva, nessun agente in più. Chi lavorava in prima linea era a sua volta traumatizzato, e sono stati portati lavoratori temporanei da fuori, con tutto il carico di alloggi provvisori che comporta. Nei tre mesi successivi alla sparatoria il servizio di salute mentale per bambini e ragazzi ha erogato oltre 900 sedute di counseling a più di 100 tra minori e famiglie, mentre Northern Health ha assistito più di 130 adulti. È in costruzione anche un centro per il benessere, perché la domanda di supporto psicologico non è calata e tende a impennarsi attorno agli anniversari.

La battaglia sui log delle conversazioni

La richiesta più urgente riguarda i log delle chat. La provincia e il consiglio scolastico chiedono un ordine immediato che costringa l’azienda a renderli pubblici per la prima volta. Finora sono stati condivisi solo con la Royal Canadian Mounted Police, che ha declinato ogni commento rimandando a una nota di luglio nella quale si ricordava che l’assenza di dettagli resi pubblici non significa che gli investigatori non li abbiano.

Secondo la Columbia Britannica, dietro il silenzio ci sarebbe la volontà di non fissare una soglia che obbligherebbe a segnalare alla polizia molti più utenti violenti, con il rischio di mostrare quanto i chatbot pesino sul panorama delle minacce reali. Nell’atto si parla apertamente della necessità di proteggere un’IPO potenzialmente da circa 900 miliardi di euro. L’avvocata generale Niki Sharma è stata diretta: chi aiuta, incoraggia o cospira per un reato può essere indagato e giudicato, e non esiste alcuna esenzione per l’intelligenza artificiale.

Il nodo temporale è quello di giugno 2025, quando i revisori umani dell’azienda avevano esaminato le conversazioni segnalate e concluso che l’utente rappresentava un rischio concreto e specifico di violenza armata. I vertici hanno bloccato la segnalazione alle autorità, sostenendo che non era soddisfatta la soglia più alta della minaccia “credibile e imminente”. L’account è stato semplicemente disattivato, e nulla ha impedito a Van Rootselaar di aprirne un secondo. Un portavoce di OpenAI ha parlato di tragedia indicibile e di impegno a collaborare con governo e forze dell’ordine, senza commentare la causa né i rimedi richiesti.

Fonte: TecnoAndroid